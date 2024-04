"Ormai siamo assediati dai cinghiali"

"Siamo assediati dai cinghiali. Adesso, non più solo di notte, ma anche di giorno. Non meravigliatevi se qualcuno comincerà a sparare contro questi animali nel caso dovessero diventare pericolosi oltre che a incutere timore come sta già accadendo". E’ lo fogo di un ascolano che ieri ci ha fatto pervenire il video che immortala il passaggio di una coppia di corpulenti cinghiali seguita da 5/6 cuccioli. Hanno attraversato serenamente il giardino di casa sua nella zona tra via Napoli e via Pastori per poi allontanarsi. Quello di ieri non è stato però il primo avvistamento. "E’ già accaduto altre volte, magari di notte e non di giorno. Qui non siamo in montagna o alle Piagge, siamo in città e i cinghiali sono arrivati qui e questo è un problema serio" racconta l’ascolano piuttosto agitato per il timore che questi animali, a causa della fame spintisi in città a caccia di cibo, diventino aggressivi. L’ultimo avvistamento l’abbiamo riportato su queste pagine e risale al 25 aprile quando a Ponte d’Arli un residente ha girato un altro video inquadrando non solo un cinghiale, ma anche quello che molto probabilmente era un lupo che cercava di azzannarlo per procacciarsi cibo. Una scena "forte" avvenuta in zona parco, alla quale fa seguito ora questo avvistamento del piccolo branco di cinghiali praticamente dentro la città di Ascoli.