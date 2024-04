"Infortunato al lavoro resta senza stipendio e copertura Inail"

Si infortuna mentre è al lavoro, perde la falange di un dito e, nel mezzo della procedura, viene tenuto a casa senza copertura Inail e senza salario aziendale. Ne dà notizia la segreteria provinciale dell’Ugl di Ascoli definendo la situazione venutasi a creare "surreale ed inaccettabile". "L’infortunio risale all’ottobre 2023 ed è avvenuto all’Elettroresin" fa sapere il sindacato. "L’operaio è rimasto in infortunio fino a febbraio scorso, poi l’Inail lo ha riammesso al lavoro, ma la pratica infortunistica è rimasta in attesa del calcolo del punteggio". Il lavoratore si è presentato in azienda ma, prima del rientro al lavoro, è stato chiamato a visita del medico di fabbrica che "prima lo ha dichiarato non idoneo alla mansione di addetto allo stampaggio e poi, a seguito di richiesta ad essere adibito ad altre mansioni, lo ha dichiarato inidoneo a tutte le mansioni operaie di fabbrica. Le inidoneità – sottolinea l’Ugl – sono temporanee ma sospendono il rientro in fabbrica del lavoratore; e poi vengono prorogate, aspettando che l’Inail definisca la pratica ed il punteggio". L’operaio è rimasto però senza reddito: l’Inail lo ha rimandato a lavorare e non lo copre più nella parte assicurativa e l’Elettroresin lo tiene a casa e non lo paga perché il medico competente lo ritiene temporaneamente inidoneo a tutte le mansioni operaie della fabbrica.

"Una condizione assurda. Un lavoratore subisce un infortunio sul lavoro e, oltre al danno fisico, anche la beffa economica. Messo tra incudine e martello tra Inail e Elettroresin è rimasto senza reddito e con lui la sua famiglia. Un brutto spaccato di cieca burocrazia statale – denuncia l’Ugl – e di assoluta mancanza di umana solidarietà aziendale".