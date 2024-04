Domani arbitra. Piccinini di Forlì: dieci precedenti

Ascoli-Cosenza sarà diretta dall’esperto Marco Piccinini della sezione di Forlì. Il fischietto romagnolo potrà vantare l’ausilio degli assistenti Daisuke Emanuele Yoshikawa di Roma 1 e Fabrizio Aniello Ricciardi di Ancona. Quarto uomo ufficiale Gianluca Renzi di Pesaro. In sala var invece vedremo all’opera Luigi Nasca della sezione di Bari con Daniele Chiffi di Padova ad assisterlo. Il bilancio complessivo di Piccinini col Picchio parla di dieci precedenti che hanno visto i bianconeri ottenere 3 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte. L’ultima occasione risale al match di Coppa Italia del 12 agosto 2023 quando la formazione allora allenata da Viali, oggi alla guida del Cosenza, finì ko al Bentegodi per 3-1 contro l’Hellas Verona. Nel corso della passata stagione con Piccinini l’Ascoli uscì sconfitto a Perugia per 1-0 grazie al gol decisivo di Strizzolo. L’ultima affermazione del Picchio con Piccinini risale a 8 anni fa quando gli uomini di Aglietti al Del Duca si imposero 2-0 con il vantaggio di Carpani e il raddoppio di Cacia su rigore nella ripresa.