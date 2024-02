Perde il controllo dell’auto e finisce nella scarpata ribaltandosi più volte: paura per un 20enne

Monteprandone (Ascoli), 17 febbraio 2023 – Momenti di forte preoccupazione per un ragazzo di Centobuchi che questa mattina è volato fuori strada mentre era alla guida di una Lancia Ypsilon. L’incidente è accaduto alle 8 lungo la strada provinciale che da Centobuchi conduce a Monteprandone.

L’incidente è accaduto lungo la strada provinciale che da Centobuchi conduce a Monteprandone

Il giovane di venti anni, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo dell’auto che è scivolata lungo la scarpata ribaltandosi più volte, per poi percorrere alcune decine di metri nel terreno seminato a grano. L’automobilista, a ogni modo, ha abbandonato autonomamente l’abitacolo della vettura ed è stato soccorso dal personale dell’equipaggio della potes -118 di San Benedetto, che l’ha trasportato al pronto soccorso per accertamenti diagnostici. Sembra non abbia subito danni importanti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto che hanno trainato con il verricello la Lancia a ridosso della scarpata e poi, con la gru del comando provinciale di Ascoli, l’hanno riportata sulla sede stradale da dov’è stata recuperata e portata via da un carro attrezzi. Accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri della locale stazione.