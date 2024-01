Ragazza travolta mentre attraversa di fronte all’ospedale

San Benedetto (Ascoli), 8 gennaio 2024 – Travolta mentre stava attraversando la statale Adriatica di fronte all’ospedale ’Madonna del Soccorso’. Vittima dell’incidente una ragazza di 19 anni, C. D. che questa mattina, poco prima delle 8, stava cercando di passare dal marciapiede ovest a quello est della Nazionale.

Il punto in cui è avvenuto il sinistro, in effetti, è piuttosto critico a livello di visibilità. Scattato l’allarme sono subito arrivati i soccorritori della Potes-118, che sono lì a pochi passi. La giovane è stata subito stabilizzata, messa in sicurezza e trasportata al Pronto soccorso in codice rosso. Inizialmente si era ipotizzato l’intervento dell’Eliambulanza per il trasporto al Trauma Center presso l’ospedale di Ancona, ma poi l’allarme è rientrato, poiché i traumi subiti dalla diciannovenne sono apparsi meno gravi di come era stato paventato inizialmente. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri che si sono occupati anche della viabilità, a quell’ora notoriamente complicata lungo la nazionale, in particolare in quel tratto.