Russell Crowe, gli antenati ascolani e l’ironia sui social: “Al mio segnale friggete le olive”. Le vignette più divertenti

Ascoli, 4 gennaio 2024 – Se qualcuno era ancora indeciso su che tema sviluppare in vista dell’ormai imminente carnevale, la notizia che l’attore Russell Crowe ha antenati vissuti ad Ascoli è un’autentica ispirazione. Al di là delle reazioni di soddisfazione per la possibilità che l’interprete de "Il gladiatore" possa giungere in visita ad Ascoli, immancabile è scattata anche un’ondata di ilarità a suon di vignette.

Russell Crowe racconta le sue origini ascolane, scatta l'ironia sui social

Se nel film l’eroe dell’antica Roma Massimo Decimo Meridio suona la carica al grido "al mio segnale scatenate l’inferno", ad Ascoli la frase è stata già modificata in "al mio segnale friggete le olive!"

C’è chi ha inserito il gladiatore nel corteo della Quintana al fianco del magnifico Messere Marco Fioravanti e chi lo ha messo simpaticamente in concorrenza con l’araldo Massimiliano Ossini. A Porta Tufilla comunque ribattono che l’unico gladiatore della Quintana è il cavaliere Massimo Gubbini.

C’è anche chi lo ha collocato al teatro romano insieme ad un paio di tigri e al presidentissimo Costantino Rozzi al grido "lu gladiatore, quille vere". Vedremo se a Carnevale sbarcherà davvero in piazza del Popolo il gladiatore Russell Crowe.