Ascoli diventa un cartone animato e si veste di magia, le immagini diventano virali

Ascoli, 26 dicembre 2023 – Quasi 1.500 like, 147 commenti, 235 condivisioni per il post di Cesare Battistini. Appare sulla pagina Facebook “Ascoli: la città di travertino” a dicembre 2023 e i commenti sono più che chiari: “Ascoli è bellissima, la prima volta ci andai in Lambretta”, scrive Marcello. “Questa è la base per un bel film da fare!”, commenta Roberta.

La giostra della Quintana e piazza del Popolo in versione cartone animato

Il post è semplice, e nella didascalia l’autore sembra volersi giustificare “lo ammetto: mi sono lasciato prendere la mano”, scrive, e allega le immagini della sua amata Ascoli ma in formato fiabesco.

Sembrano infatti spezzoni di film d’animazione in cui i protagonisti si muovono all’interno di un colorato e fiorito magico paese. Le riproduzioni sono dettagliatissime e competono con quelle prodotte da Pixar e Disney.

Da piazza del Popolo al Battistero, passando per lo storico caffè Meletti e persino per i cavalieri della Quintana. Tutto viene trasformato dalle mani di Cesare, grazie ad una semplice applicazione per il pc, in una fiaba, ma l’intento è solo quello di giocare con l’architettura e la fotografia.

Da appassionato si cimenta con i fotoritocchi da sempre ma, ora che vive a 500 km da Ascoli, il richiamo della città natia lo spinge a scegliere soggetti familiari per ricordare a chi sfoglia le immagini la preziosità della città delle cento torri.

"Il gruppo Facebook ‘Ascoli la città di travertino’ mi sembra un luogo molto positivo rispetto agli altri online, che criticano e portano negatività – spiega Battistini -. Per questo lo seguo con piacere. Lì ho deciso di pubblicare le foto che ho creato con un’applicazione, molto semplicemente. Sono appassionato di fotografia e ritocchi da almeno venti anni, da quando la tecnologia non era così avanzata. Adesso con pochi semplici strumenti, in modo molto giocoso, ho inserito delle fotografie di Ascoli e le ho rese immagini da cartone animato. È stato fatto tutto per gioco, per sentire vicino una città dove sono nato e cresciuto ma dove purtroppo ad oggi non vivo quotidianamente. Vivo a 500 km di distanza e vedere le immagini di Ascoli mi ha dato un senso di familiarità che non credevo potesse toccare anche tante altre persone. Non mi aspettavo di leggere così tanti commenti e ricevere così tanta approvazione, all’inizio le ho mostrate solo a qualche amico per scherzare, poi ho visto che piacevano e ho pensato di condividerle, ma mai mi sarei aspettavo tutto questo clamore”.