Il supereroe preferito arriva a casa: ecco la nuova App

Appignano (Macerata), 25 ottobre 2023 – C’era una volta un adolescente che nel suo paese, Appignano (Macerata), la sera della Vigilia, portava i regali nelle famiglie vestito da Babbo Natale. Oggi quel ragazzino, Alessandro Travaglini, ha 29 anni, è un manager d’azienda e ha inventato "Be My Hero", l’app che porta il supereroe preferito dei bambini (ma anche Babbo Natale o una principessa) direttamente a casa.

Ecco la nuova App che porta i supereroi a casa dei bambini: un buon 80% sceglie Spider-Man, poi Capitan America e Babbo Natale

La piattaforma abbina domanda e offerta filtrando in base agli interessi della famiglia e alla provenienza geografica del "supereroe" (info su www.bemyhero.it). Allo Smau di Milano, appuntamento internazionale per le startup innovative, la sua idea ha brillato. E ha attirato l’attenzione di investitori esteri.

Travaglini, com’è nata l’idea?

"Quando avevo 15 anni portavo i regali vestito da Babbo Natale e ricevevo tante richieste. Poi sono cresciuto, ho studiato Economia all’università (triennale a Macerata e specialistica a Siena), ho fatto varie esperienze in giro per il mondo e ho iniziato a lavorare nelle multinazionali. Ma quel ricordo del periodo da Babbo Natale è sempre rimasto. Ho pensato: perché non estendere l’idea anche ai supereroi, e anche per feste di compleanno e animazione? Sono arrivato così a questa applicazione, che sarà lanciata ufficialmente sul mercato a fine ottobre. Insieme a me ci sono come co-fondatori Giuseppe Serafino, conosciuto all’università di Macerata, e Giacomo Simoncini, conosciuto per amici comuni. Il progetto è partito un anno fa, le prenotazioni sono attive da una decina di giorni e prima di Natale saremo pienamente operativi. Così anche Babbo Natale (o Befana) scenderà in campo".

Come funziona l’app?

"Basta che la famiglia scarichi l’app, cerchi il proprio hero e scelga la data. E il supereroe in carne ossa arriva direttamente a casa. Si può scegliere tra oltre 300 profili già disponibili; in poco tempo, infatti, si sono iscritti oltre trecento eroi, cosplayers, animatori da tutta Italia. Roma e Milano sono il focus principale per il lancio, e tra le due città abbiamo più di 150 profili. C’è stata una selezione, abbiamo chiesto i documenti per procedere nella massima sicurezza. Gli eroi sono "schedati" e inseriti nella piattaforma. È una sorta di marketplace di servizi".

Quali sono finora i più gettonati?

"Un buon 80% Spider-Man, poi Capitan America e Babbo Natale".

Realizzate sogni in pratica. C’è anche un lato solidale?

"Sì, una percentuale del guadagno di ogni prestazione è donata a clownterapia e a animazione negli ospedali".