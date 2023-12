Studentesse spaziali, premio speciale al Licini

Ascoli, 27 dicembre 2023 – Importante riconoscimento per un gruppo di studentesse del liceo artistico ‘Osvaldo Licini’, facente parte dell’istituto d’istruzione superiore ‘Orsini-Licini’ diretto da Cinzia Pettinelli.

Un momento della premiazione

L’Agenzia spaziale italiana (Asi) ha accolto e premiato nella propria sede a Roma, le alunne della classe 5, sezione grafica, del liceo ascolano che nei mesi scorsi avevano partecipato, per poi vincere, a un concorso di idee indetto dall’agenzia stessa. I ricercatori e i dirigenti dell’Agenzia spaziale, alla presenza del presidente Teodoro Valente, hanno mostrato grande attenzione per gli aspetti educativi, didattici, divulgativi e formativi dei progetti.

Le alunne sono state incoraggiate a seguire le proprie passioni, a essere curiose, coraggiose e a vivere esperienze sempre nuove, non con il timore di sbagliare, ma con la voglia e la consapevolezza che provare e intraprendere una strada significa crescere e arricchirsi costantemente, dal punto di vista personale e culturale.

Nello specifico, il concorso prevedeva di ideare e realizzare un logo per la futura missione spaziale dal nome ‘Earth moon mars’, che si prefigge lo scopo di utilizzare la luna come sito privilegiato per osservare la Terra e l’universo e di creare le basi per la realizzazione di un laboratorio multifunzionale sulla superficie lunare che contribuirà a aprire la strada dell’esplorazione umana della luna e di Marte.

Il gruppo vincitore del liceo Licini, composto dalle alunne Zoe Alessandrini, Francesca Bertoni, Serena Ceci, Chiara Cuaresma, Marina Stella Damiani e Erika Mignini, seguite durante il corso del progetto dal professore Gianmarco Ciocca, così descrivono l’idea alla base del logo: "Essendo l’esplorazione lunare un passo intermedio e necessario per la futura esplorazione di Marte, abbiamo rappresentato la luna come ponte di collegamento tra Terra e Marte. Inoltre, visto che la missione scientifica si baserà sulla radioastronomia, abbiamo fatto sì che il trio Terra, Luna e Marte, visto d’insieme, raffigurasse una cuffia radio, con i due pianeti che diventano visivamente i due padiglioni esterni di una cuffia uniti appunto tramite la Luna".

Il liceo ascolano si è aggiudicato anche un premio di settemila euro destinati al finanziamento di borse di studio per viaggi formativi.