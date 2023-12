La carica dei centoundici: gli studenti premiati con la Pagella d’Oro

Fermo, 16 dicembre 2023 – Si svolgerà questa mattina al Teatro dell’Aquila di Fermo la 61esima edizione della Pagella d’Oro, ambìto riconoscimento organizzato dalla Carifermo Spa con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo. I presidenti della Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo Giorgio Girotti Pucci e della Carifermo Spa Alberto Palma daranno il benvenuto ai 111 studenti provenienti dalle scuole di 40 comuni delle province di Fermo, Ascoli, Macerata, Ancona e Teramo, dove la banca è presente con le sue filiali.

Al Teatro dell’Aquila di Fermo la 61esima edizione della Pagella d’Oro

Sono stati invitati a partecipare, per consegnare il riconoscimento agli studenti, il Sindaco del Comune di Fermo Paolo Calcinaro, il Prefetto di Fermo Michele Roccheggiani, il vescovo Rocco Pennacchio, il Presidente della Provincia Michele Ortenzi e il direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche Donatella D’Amico. Nella prima parte della cerimonia Francesco Maria Chelli, terrà una lectio su Ritorniamo ad immaginare il futuro. I premiati, segnalati dalle scuole come migliori "per profitto, capacità ed impegno”, riceveranno in dono una somma in danaro messa a disposizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo ed alcune pubblicazioni edite dalla Carifermo Spa. Sui canali social facebook e instagram “Carifermo Spa” è possibile postare foto e commenti sulla cerimonia dando a tutti la possibilità di condividere emozioni e curiosità.

Provincia di Fermo

Scuola Secondaria di primo grado: JacopoAntonelli Scuola Secondaria di primo grado "Da Vinci - Ungaretti" Fermo, Azzurra Scarfini Scuola Secondaria di primo grado "U. Betti" Fermo, Giulia Lambruschi Scuola Secondaria di primo grado "Fracassetti - Capodarco" Fermo, Valeria Cesaroni Scuola Secondaria di primo grado "Don Bosco" Falerone, Alice Torresi Scuola Secondaria di primo grado "G. Cestoni" Montegiorgio, Paolo Alici Scuola Secondaria di primo grado "M. Pupilli" Grottazzolina, Lorenzo Melfi Scuola Secondaria di primo grado "G. Leopardi" Monte Urano, Leonardo Ventura Scuola Secondaria di primo grado "C. Collodi" Torre San Patrizio, Davide Vagnoni Scuola Secondaria di primo grado "Don Bosco" Rapagnano, Giorgia Radi Scuola Secondaria di primo grado "A. Caro" Montegranaro, Giorgia Mercanti Scuola Secondaria di primo grado "V. Ramadori" Monte San Pietrangeli, Chiara Lupacchini Scuola Secondaria di primo grado "O. Calzecchi" Monterubbiano, Lucia Pallotti Scuola Secondaria di primo grado "L. da Vinci" Pedaso, NataliaSaraconi Scuola Secondaria di primo grado "Mannocchi - Tornabuoni" Petritoli, Valeria Fontinovo Scuola Secondaria di primo grado Ponzano di Fermo, Giulia Censi Scuola Secondaria di primo grado "G. Perlasca" Montottone, Giulia Splendiani Scuola Secondaria di primo grado "Nardi" Porto San Giorgio, Mattia Murgese Scuola Secondaria di primo grado "G. Galilei" Porto Sant’Elpidio, Alice Timi Scuola Secondaria di primo grado "G. Marconi" Porto Sant’Elpidio, Leonardo Corvari Scuola Secondaria di primo grado "Bacci" Sant’Elpidio a Mare, Giulio Berdini Scuola Secondaria di primo grado "Bacci" Casette d’Ete. Scuola Secondaria di secondo grado: Irene De Benedetto Liceo Classico Statale "A. Caro" Fermo, Adriano Basso Liceo Scientifico "T. Calzecchi Onesti" Fermo, VittorioCannone ITTS "G.M. Montani" Fermo, Arianna Reppucci ITET "Carducci - Galilei" Fermo, Beatrice Giommarini IPSIA "Ostilio Ricci" Fermo, MichelaBuonomo Istituto di Istruzione Superiore - Liceo Artistico Statale "Licini" Porto San Giorgio, Alice Marcaccio Istituto di Istruzione Superiore Liceo Artistico Statale "Preziotti" Fermo, Marco Mancini ITTS "G.M. Montani" Montegiorgio, Christian Pierdominici Liceo Scientifico "E. Medi" Montegiorgio, Anita Morelli Istituto Tecnico Economico "E. Medi" Montegiorgio, BirnderSodhi Istituto Tecnico Economico "L. Einaudi" Porto Sant’Elpidio, ZuleikaSgariglia Liceo Scientifico "L. Einaudi" Porto Sant’Elpidio, Pierpaolo Marcozzi IPSSAR "L. Einaudi" Porto Sant’Elpidio, Alice Moretti IPSCT "Tarantelli" Sant’Elpidio a Mare, EmidioColonnella Conservatorio Statale di Musica "G.B. Pergolesi" Fermo.

Provincia di Ascoli Piceno

Scuola Secondaria di primo grado Riccardo Visconti Scuola Secondaria di primo grado "M. D’Azeglio" Ascoli Piceno, Marco Capraro Scuola Secondaria di primo grado "Ceci" Ascoli Piceno, Pietro Tomassetti Scuola Secondaria di primo grado "Don Luigi Giussani - Monticelli" Ascoli Piceno, Francesca Spuria Scuola Secondaria di primo grado "Sacconi - Manzoni" San Benedetto del Tronto, Sofia ElisabethGillmaier Scuola Secondaria di primo grado "M. Curzi" San Benedetto del Tronto, Emanuele De Angelis Scuola Secondaria di primo grado "L. Cappella" San Benedetto Del Tronto, Lorenzo Funari Scuola Secondaria di primo grado "Ghezzi" Comunanza, Alessandra Grisostomi Scuola Secondaria di primo grado "E. Consorti" Ripatransone, Asia Principi Scuola Secondaria di primo grado "C. Crivelli" Montefiore dell’Aso, Laura Liodori Scuola Secondaria di primo grado "D. Alighieri" Cupra Marittima, Leonardo Pallotta Scuola Secondaria di primo grado "G. Leopardi" Grottammare, Simone Carlini Scuola Secondaria di primo grado "G. Sacconi" Montalto Marche. Scuola Secondaria di secondo grado: Giulio Teodori Liceo Classico "F. Stabili – E. Trebbiani" Ascoli Piceno, Alessandro Bruni Istituto di Istruzione Superiore - Istituto Tecnico Tecnologico "E. Fermi" Ascoli Piceno, Andrea Lattanzi Istituto di Istruzione Superiore - IPSIA "G. Sacconi" Ascoli Piceno, Claudia Damiani Istituto di Istruzione Superiore - Istituto Tecnico Agrario "C. Ulpiani" Ascoli Piceno, Luca Capparuccini Istituto di Istruzione Superiore - Istituto Tecnico Statale "Mazzocchi" Ascoli Piceno, Fabio Marcozzi Istituto di Istruzione Superiore - ITCG "Umberto I" Ascoli Piceno, AuroraFrollo Istituto di Istruzione Superiore - Liceo Scientifico Statale "A. Orsini" Ascoli Piceno, SimoneCupelli Istituto di Istruzione Superiore - Liceo Artistico Statale "O. Licini" Ascoli Piceno, Maria Giovanna Duranti Liceo Scientifico Statale "B. Rosetti" San Benedetto Del Tronto, Mary Chiappini Istituto di Istruzione Superiore - Istituto Tecnico del settore Economico "A. Capriotti" San Benedetto del Tronto, Matteo Piermanni Istituto di Istruzione Superiore - Liceo Linguistico "A. Capriotti" San Benedetto del Tronto, Noemi Vagnoni Istituto di Istruzione Superiore - IPSSEOA "F. Buscemi" San Benedetto del Tronto, Yin Qi Wen Istituto di Istruzione Superiore "A. Guastaferro" San Benedetto del Tronto, Chiara Cicconi Istituto di Istruzione Superiore - Liceo Classico "G. Leopardi" San Benedetto del Tronto, Rosaria Anemone IPSSCSS "N. Ciccarelli" Cupra Marittima, CamillaMaroni Istituto di Istruzione Superiore - Liceo delle Scienze Umane "L. Mercantini" Ripatransone, Greta Capriotti Istituto di Istruzione Superiore - ITET "P. Fazzini" Grottammare.

Provincia di Macerata

Scuola Secondaria di primo grado: Giovanni Rossi Scuola Secondaria di primo grado "D. Alighieri" Macerata, Pierandrea Buongarzone Scuola Secondaria di primo grado "E. Fermi" Macerata, Abhaipartap Singh Scuola Secondaria di primo grado "E. Mestica" Macerata, Giada Quagliani Convitto Nazionale "G. Leopardi" Macerata, Andrea Frassini Scuola Secondaria di primo grado "L. Pirandello" Civitanova Marche, GinevraCaciorgna Scuola Secondaria di primo grado "A. Caro" Civitanova Marche, Diego Di Giamberardino Scuola Secondaria di primo grado "E. Mestica" Civitanova Marche, Alessandro Corvaro Scuola Secondaria di primo grado "G. Ungaretti" Civitanova Marche, Alice Pupilli Scuola Secondaria di primo grado "A. Manzoni" Corridonia, Giulia Rotili Scuola Secondaria di primo grado "Giovanni XXIII" Mogliano, Diletta Brutto Scuola Secondaria di primo grado "G. Cingolani" Montecassiano, Giulia Torresi Scuola Secondaria di primo grado "L. Lotto" Monte San Giusto, Lucia Netti Scuola Secondaria di primo grado "L. Canale" Morrovalle, Sarah Antinori Scuola Secondaria di primo grado "R. Sanzio" Potenza Picena, CristianBarboni Scuola Secondaria di primo grado "L. da Vinci" " Potenza Picena, Azzurra Piergentili Scuola Secondaria di primo grado "M. L. Patrizi" Recanati, Lucrezia Onofri Scuola Secondaria di primo grado "San Vito" Recanati, CamillaProsperi Scuola Secondaria di primo grado "E. Paladini" Treia, Scuola Secondaria di secondo grado Anna Cicarilli Liceo Classico "G. Leopardi" Macerata, Sofia Mochi Istituto di Istruzione Superiore - Liceo Scienze Umane "M. Ricci" Macerata, Noemi Matera Istituto di Istruzione Superiore – CMB Ambientale "M. Ricci" Macerata, Sofia Gentilucci Liceo Scientifico Statale "G. Galilei" Macerata, Alessandro Biagiola Istituto di Istruzione Superiore – Istituto Tecnico Tecnologico "G. Garibaldi" Macerata, AlessioAmico Istituto di Istruzione Superiore – Istituto Professionale Agricoltura "G. Garibaldi" Macerata, AlessiaCiriaco Istituto Tecnico Economico "A. Gentili" Macerata, Gabriele Mochi Istituto di Istruzione Superiore - Istituto Tecnico Costruzioni, Ambiente e Territorio " Bramante" Macerata, CristianSeri Istituto di Istruzione Superiore - Istituto Professionale Servizi Commerciali "Pannaggi" Macerata, Chiara Costantini Liceo Artistico "G. Cantalamessa" Macerata, Sebastiano Ciccarelli IPSIA "F. Corridoni" Macerata, SerenaDi Stefano Istituto di Istruzione Superiore - Liceo Classico "L. da Vinci" Civitanova Marche, Edoardo Agostini Istituto di Istruzione Superiore - Liceo Scientifico "L. da Vinci" Civitanova Marche, Tommaso Lupi ITCG "F. Corridoni" Civitanova Marche, Santo Russo IPSIA "F. Corridoni" Civitanova Marche, Chiara Montali Istituto di Istruzione Superiore "V. Bonifazi" Civitanova Marche, FatimaCheema Noor IPSIA "F. Corridoni" Corridonia, Oscar Flamini Liceo Classico "G. Leopardi" Recanati, Elia Stefanelli Istituto di Istruzione Superiore ITIS "E. Mattei" Recanati, AlessioLucarelli Istituto di Istruzione Superiore IPSIA "F. Corridoni " Recanati, Alice Valentini Istituto di Istruzione Superiore "V. Bonifazi " Recanati.

Provincia di Ancona

Gabriel PaolinoGuerra Scuola Secondaria di primo grado "S. Melchiorri " Cerreto D’Esi, Chiara Morettini Scuola Secon daria di primo grado Filottrano,

Provincia di Teramo

Scuola Secondaria di primo grado Noemi Rosalucia Puccella Scuola Secondaria di primo grado "G. Pascoli" Silvi, Stefano Di Gaspare Scuola Secondaria di primo grado "R. Pagliaccetti" Giulianova, Sara La Noce Scuola Secondaria di primo grado "V. Bindi" Giulianova, Scuola Secondaria di secondo grado Andrea Mazzitti IPSEOA "A. Zoli" Silvi, Pier Paolo Pinciarelli Istituto di Istruzione Superiore "V. Crocetti - V. Cerulli" Giulianova.