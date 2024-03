Una serata in onore di Wertmüller

Ospita Massimo Wertmüller e Nicoletta Della Corte in ’Lina’s Rhapsody, ovvero: avventure e canzoni di Lina Wertmüller’, martedì 26 marzo, alle ore 20.45, il Teatro Concordia di San Benedetto. Si tratta di uno spettacolo musicale ideato e scritto da Valerio Ruiz, per un’appuntamento fuori cartellone proposto dal Comune nell’ambito dell’iniziativa Marzo è Donna in collaborazione con l’Amat. I testi delle canzoni dello spettacolo, prodotto da Reggio Iniziative Culturali, sono di Lina Wertmüller, le musiche di Ennio Morricone, Nino Rota, Italo Lilli Greco, Lucio Gregoretti, Enzo Jannacci, Bruno Canfora arrangiate da Santi Scarcella. Sono in scena con Wertmüller e Della Corte i musicisti Santi Scarcella (pianoforte e fisarmonica), Fabrizio Guarino (chitarra), Alessandro Patti (contrabbasso) e Simone Talone (percussioni). Informazioni: 0735/588246