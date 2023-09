Bowling, la Silver Cup al baby campione Giantomassi

Ascoli, 29 settembre 2023 – Altra grande soddisfazione in casa Giantomassi per i risultati del giovane David, talento del bowling già nel giro della Nazionale da diversi mesi. Il figlio e nipote d’arte (il papà Denis e lo zio Christian sono stati ai vertici della boxe italiana) dopo aver partecipato a varie manifestazioni continentali si è imposto, lo scorso fine settimana, nel Campionato italiano Silver Cup che si è svolto a Campodarsego (Padova).

Il giovane atleta ascolano, appena 16 anni, fa parlare di sé da tempo per l’abilità in pista, acquisita nella ‘scuola’ del Città delle Stelle (con la squadra dei Diavoli della Tazmanya) e perfezionata nelle varie esperienze in giro per l’Italia e l’Europa con la casacca azzurra. Nell’ultima esperienza in Veneto si è prima imposto nelle qualificazioni del sabato e poi ha surclassato gli avversari nella gara di domenica, aggiudicandosi la Silver Cup dopo aver battuto nella finalissima il suo contendente.

«Vi assicuro che imparare è molto complicato – aveva detto David dopo la prima convocazione in Nazionale - io penso di non essere nemmeno al 10%. Come in tutti gli sport c’è un riscaldamento specifico e degli esercizi di allenamento a corpo libero, per perfezionare il movimento non solo della mano e del braccio, ma anche delle gambe e del busto. Esiste poi una ricchissima parte teorica, sia sui tipi di ‘boccia’ che sulla stesura dell’olio sulla pista che può essere fatta in varie modalità aumentando il livello di difficoltà. Considerate che le bocce che usiamo noi agonisti sono diverse da quelle degli amatori in quanto hanno i ‘nuclei decentrati’ per imprimere vari tipi di effetto. La passione per il bowling? Tutto merito di mamma Gina che me l’ha trasmessa».