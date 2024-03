Beer Brothers Village 2024 a Bologna, il festival con cibo, birra e musica: ecco quando

Bologna, 29 marzo 2024 - Stanno per arrivare due weekend nel bolognese all'insegna della buona birra artigianale, del cibo e del divertimento. L'associazione organizzatrice di eventi Beer Brothers On The Road si prepara ad organizzare il Beer Brothers Village, da venerdì 5 a domenica 7 aprile al parco della Bassa Benfenati di Castenaso (Bologna) e da venerdì 12 a domenica 14 aprile ai giardini di villa Cassarini a Bologna.

L’evento

Non uno, ben due sono i weekend dedicati alla rassegna organizzata da Beer Brothers On The Road. Da venerdì 5 a domenica 7 aprile a ospitare il festival è il parco della Bassa Benfanti di Castenaso, a due passi dal centro del comune. Durante il successivo weekend dal 12 al 14 aprile, invece, il divertimento si sposta ai giardini di villa Cassarini a Bologna, con ingresso in viale Aldin i di fronte a porta Saragozza.

Cosa trovare al Beer Brothers Village

Grande protagonista della rassegna è l'area Bar e la selezione di birre artigianali a cura dell'associazione, con una decina di spine gestite da piccoli produttori del territorio e non solo. Non manca nemmeno il cibo di strada, con una ricca offerta che comprende piatti tipici di diverse zone d'Italia, come gli arrosticini abruzzesi, il pesce fritto, il borlengo, la porchetta, i primi della tradizione romana e le bombette pugliesi, e di altre zone del mondo, come l'american barbecue e le pietanze della cucina brasiliana.

Il tutto in un contesto di divertimento e intrattenimento, grazie a un folto calendario di musica dal vivo e spettacoli gratuiti. Da segnalare anche la presenza del mercatino di artigianato artistico con una ventina di artigiani e le loro imperdibili creazioni.

Appuntamenti per tutte le età

Da non perdere, nella serata inaugurale di venerdì 5 aprile a Castenaso, l'esibizione del Fantateatro, compagnia teatrale nota a livello nazionale. Varie sono anche le iniziative dedicate a persone di tutte le età: i giochi da tavolo da provare con i ragazzi di GamesOnBoard, il teatro dei burattini della tradizione bolognese sul palco della domenica pomeriggio, l'animazione bimbi con diverse attività e laboratori creativi, le esibizioni realizzate dalle compagnie locali e il mercatino dell'usato per bimbi, disponibile la domenica nella zona di porta Saragozza con 40 stand.

Orari e prezzi

L'ingresso all'evento è gratuito. Per entrambi i fine settimana, il Beer Brothers Village si svolge il venerdì dalle 18 alle 24, il sabato dalle 17 alle 24 e la domenica dalle 11 alle 24.

Per maggiori informazioni consultare la pagina Facebook del Festival.