Pizza Festival a Bologna, i migliori pizzaioli in piazza della Pace

Bologna, 20 marzo 2024 - Per un amante della pizza è impossibile dire di no a una margherita fumante. Da venerdì 5 a domenica 7 aprile piazza della Pace sarà teatro del Pizza Festival in Tour il più importante circuito nazionale all’aperto, dove protagonista assoluta è la pizza preparata in tutti i suoi gusti e versioni, dalla classica napoletana, alla gourmet, alla pizza fritta. Otto forni sempre accesi, venti pizzaioli che impasteranno, inforneranno e serviranno pizze. Non mancherà lo street food con gnocco fritto, pizza fritta, cuoppo e dolci della tradizione napoletana.

La manifestazione si terrà venerdì 5 aprile, dalle 18 alle 24, sabato 6 e domenica 7 aprile dalle 12 alle 24, con ingresso gratuito, senza necessità di prenotare. Tra i pizzaioli presenti arriveranno direttamente dalla Campania il maestro pizzaiolo Antonio Romeo, il maestro pizzaiolo Salvatore Greco, il campione d'Italia 2016 Vittorio Astorino, gli astri nascenti Vincenzo Romeo e Gaetano Russo e molti altri. Nella tre giorni dedicata alla pizza saranno presenti anche stand food con prodotti "Amici della pizza", come pizza fritta, sfogliatelle e panzerotti e operatori food con grigliate (per chi non gradisse la pizza) e gnocco fritto.

Ad affiancare gli stand dedicati al cibo non mancheranno musica, spettacoli e divertimento per bambini e famiglie. Inoltre, all'interno della manifestazione, sarà presenta un'area bimbi gratuita, dove i fanciulli potranno giocare, colorare e partecipare ai laboratori. Tutte le sere sarà anche allestito un dj set dalle 19.30 alle 23 per una cena animata. Il programma del Pizza Festival e confermato anche in caso di pioggia. L'ingresso agli stand, l'area bambini e agli spettacoli è gratuito per tutti i giorni della manifestazione.