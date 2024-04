Bologna Buskers Festival 2024 al parco della Montagnola: il programma

Bologna, 9 aprile 2024 - Tornano artisti e musicisti al parco della Montagnola, per trascorrere giornate primaverili all'insegna del divertimento. Arriva la seconda edizione di Bologna Buskers Festival che, dopo il grande successo dello scorso anno, si prepara nuovamente a regalare cinque giorni di arte, giocoleria, musica, laboratori per bimbi, mercatini e aree food, da mercoledì 24 a domenica 28 aprile 2024. Il Festival, che prevede ingresso gratuito, è a cura di Millenium & Arcadia, in collaborazione con le associazioni Arci Bologna, Montagnola Bologna, Feed'N'Food Eventi e Boom Eventi.

In cosa consiste l'evento

Cinque giorni di musica e spettacoli sono pronti a illuminare il parco della Montagnola, dal 24 al 28 aprile, per un'esperienza a tutto tondo con artisti ed esibizioni di vario tipo. Nella line up musicale figurano nomi quali i Punkreas, The Bluebeaters, Mauskovic Dance Band, Internazionale Trash Ribelle e Los Muchos Gramos, mentre sono tantissimi i buskers pronti a esibirsi dalla mattina e dal primo pomeriggio, sia nell'area palco che nelle aree off Pincio, Fontana e Custode.

Il Festival si allarga a tutte le età, grazie ai laboratori tematici e gratuiti per bambini disponibili dal 25 al 28 aprile, dedicati all'arte di strada, al circo e alla giocoleria.

Bologna Buskers Festival, infine, presenta una ricca offerta gastronomica con la presenza di 14 food truck provenienti da tutta Italia, per un'ampia gamma di scelta tra specialità tipiche abruzzesi, toscane, emiliano-romagnole, pugliesi e tanto altro.

Il programma completo

24 aprile (18 – mezzanotte):

Live (21:00): Punkreas

25 aprile (11 - mezzanotte)

Laboratorio per bambini di circo teatro (15:30)

Live (21:00): The Bluebeaters

26 aprile (11 - mezzanotte)

Laboratorio di bolle di sapone per bambini (15:30)

Live (21:00): Mauskovic Dance Band

27 aprile (11 - mezzanotte)

Laboratorio di circo teatro per bambini (15:30)

Dj set (21:00): Internazionale Trash Ribelle

28 aprile (11 - mezzanotte)