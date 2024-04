Bologna in Fiore 2024 per gli amanti del pollice verde: dove e quando

Bologna, 6 aprile 2024 - La primavera, come è ben noto, è la stagione dei fiori. Per questo motivo, da venerdì 12 a domenica 14 aprile, vi aspetta nei suggestivi scenari di piazza Minghetti e piazza del Francia l'edizione 2024 di 'Bologna in Fiore', l'evento dedicato agli amanti del pollice verde. L'ingresso, con orario previsto dalle 9 alle 20, è gratuito.

Bologna in fiore: il programma

Durante questa rassegna, appassionati e non possono approfittare della grande offerta di piante e fiori per aumentare la componente botanica della propria casa e arricchire il proprio giardino. Piante tappezzanti, in vaso e rampicanti, ma anche lavande e agrumi, sono solo alcuni dei prodotti che si possono trovare durante la tre giorni.

Oltre alle piante classiche del periodo come azalee, rododendri, camelie e rose, è possibile trovare anche esemplari particolari come orchidee, calle, piante carnivore e bonsai.

Anche le erbe aromatiche

'Bologna in Fiore' si conferma aggiornata sulle ultime tendenze botaniche e floreali. Sfruttando la crescente moda esplosa negli ultimi anni di coltivare erbe aromatiche in casa, se ne possono acquistare nel corso della manifestazione diverse tipologie: dal rosmarino al basilico, passando per il timo, il coriandolo e diverse tipologie di menta.

Negli stand sono presenti veri e propri produttori, da cui potere acquistare direttamente la merce senza costi e procedure aggiuntive e ricevere eventuali consigli.

I prodotti enogastronomici

Non manca, inoltre, un'area espositiva con alcuni dei migliori prodotti enogastronomici provenienti da tutta Italia.

La mostra è organizzata da Sgp, con il patrocinio del comune di Bologna.