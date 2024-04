Pinguini Tattici Nucleari in concerto a Bologna: è qui la festa

Se c’è una definizione perfetta per raccontare il successo travolgente dei Pinguini Tattici Nucleari, che si esibiscono oggi e domani (biglietti esauriti) e poi ancora il 15 e 16 maggio alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno, è il titolo del loro disco del 2019, quello del riconoscimento popolare, Fuori dall’hype.

Perché il gruppo guidato dal cantante Riccardo Zanotti ha dimostrato che la via per la celebrità, per le feste di massa, per i tutto esaurito ovunque, può anche essere quella di una carriera artigianalmente costruita fuori da ogni moda e dalle trovate pubblicitarie, l’hype, appunto.

Niente abbigliamento firmato, niente testi troppo intellettuali o pose da star, solo l’ispirazione, il duro lavoro quotidiano e la capacità di scrivere canzoni semplici, divertenti, che gravitano intorno a melodie che si attaccano per sempre alle orecchie sin dal primo ascolto. Pensate insomma per essere cantate in cori da stadio, per diventare colonna sonora di ogni possibile occasione di socializzazione. Arrivati al grande pubblico in maniera silenziosa, basandosi solo sul passa parola e una incredibile quantità di concerti inizialmente di fronte a pochi intimi, poi nelle arene pienissime e adoranti, i Pinguini hanno deciso di non cambiare e di mantenere una immagine da ‘compagno di scuola’, da amico con il quale andare in vacanza.

Nel frattempo a loro è stato dedicato un albo a fumetti, che è diventato, anche questo, un campione di incassi, hanno partecipato nel 2020 al Festival di Sanremo, anche in quel caso apparendo quasi inconsapevoli dell’importanza del palco dell’Ariston, e arrivando addirittura terzi con una canzone che sarebbe diventata il loro brano simbolo, Ringo Starr . Al Festival torneranno nel 2022 come ospiti, per poi riempire, con i biglietti dissolti rapidamente, San Siro a Milano (due date) e l’Olimpico a Roma.

Lo spettacolo bolognese è una appendice del tour, iniziato lo scorso anno e basato sulle composizioni contenute nel loro lavoro più recente, Fake News. Non perdiamoci di vista è lo slogan scelto per questa nuova, lunga serie di concerti, che proporrà un repertorio che è una messa in scena del pop contemporaneo, fatto di ballate da intonare insieme. Tanti classici, come Stage Diving che celebra uno dei momenti più attesi dei loro concerti, quando Riccardo Zanotti si lancia sul pubblico osannante che lo porta in trionfo, o Meltin Pop , che utilizza i ritmi della dance Anni 80, sino a Dentista Croazia, racconto irriverente di strane abitudini italiane e a Cena di classe, dove il sorriso lascia il posto alla malinconia, con una carrellata di personaggi ancora più delusi dalla vita di quelli che Carlo Verdone mette in scena nel suo film Compagni di scuola.

Un concerto, come sempre quando suonano i Pinguini Tattici Nucleari , che si trasforma, dalle prime note, in una festa collettiva dove ballare, urlare, divertirsi come se tra palco e platea non ci fosse una separazione.