Ecco i Pinguini Tattici Nucleari. Ma all’orizzonte c’è già Renato Zero

di Claudio Salvi

Doppio appuntamento stasera e domani (ore 21), alla Vitrifrigo Arena con i Pinguini Tattici Nucleari. Un concerto atteso con una band che sta facendo numeri importanti in tutti i palasport italiani.

Il gruppo bergamasco, che ha iniziato la propria carriera in sagre ed eventi in giro per tutta l’Italia, è arrivato nei palazzetti e nelle grandi arene dopo aver salito palchi prestigiosi come il Festival di Sanremo (ricordiamo nel 2020 l’esibizione nientemeno che con Ringo Starr) e poi quelli di San Siro e dell’Olimpico di Roma. Ora invece è partito da poco il tour 2024 nei palazzetti.

La band arriva a Pesaro dopo ben 5 concerti al Mediolanum Forum di Assago a Milano e 4 serate al PalaAlpitour di Torino con Riccardo Zanotti nel ruolo di frontman. Ben 33 i live programmati in questo tour, una quantità non indifferente, soprattutto se si considera che la band non pubblica inediti da diversi mesi: le ultime uscite sono state a Natale e ancor prima a settembre dal Nightmares (ft. Bresh) e a maggio da Rubami la notte, già presente nel tour negli stadi fatto nel 2023.

Nel frattempo qualche collaborazione, come nell’album di Fulminacci (con Puoi) e quello non ancora uscito nell’album de La Sad (nel pezzo Maledetta vita), uscito il 5 aprile. E senza perder tempo la band ha anche già annunciato il tour 2025 negli stadi, che sarà anticipato da nuova musica. Il tour Pinguini Tattici Nucleari si chiama Non perdiamoci mica di vista / Fake news indoor tour ed è la versione più intima della serie di concerti che hanno riempito gli stadi nel 2023, con un milione di biglietti venduti in un anno.

In scaletta i loro successi e l’album Fake News che ha ricevuto quattro dischi di platino certificati e contiene tanti grandi successi della band bergamasca. Dopo i Pinguini la Vitrifrigo Arena si prenderà una pausa ma dopo l’estate farà il pieno di musica iscrivendo, oltre ai già annunciati spettacoli di Laura Pausini (il 23 novembre) e di Tananai (il 29 novembre), un altro grande concerto: quello di Renato.

L’autunno riporterà infatti Zero a Pesaro sabato 26 ottobre. Annunciato infatti il nuovo tour autunnale del cantante romano che dopo i concerti estivi tornerà ad allietare i suoi tanti fans nei palasport.. Con i concerti-evento, il nome del tour autunnale sarà Autoritratto, Zero si prepara a regalare nuove emozioni al suo pubblico universale, proponendo una setlist che include, accanto alle canzoni che hanno segnato la sua ultracinquantennale carriera musicale (tra grandi classici e perle rare), i brani contenuti nell’ultimo album Autoritratto, pubblicato lo scorso dicembre: un’avvincente traversata in 13 tracce guidata dalle sue visioni uniche e dalla straordinaria abilità di raccontare e raccontarsi attraverso la propria arte. Già in vendita i biglietti su vivaticket e nelle tradizionali prevendite.