Children’s Book Fair 2024 a Bologna, l’evento si avvicina: di cosa si tratta

Bologna, 27 marzo 2024 - Il conto alla rovescia sta per scadere. I padiglioni di BolognaFiere si apprestano, dall'8 all'11 aprile, a ospitare la 61esima edizione della Children's Book Fair, vero e proprio punto di riferimento della letteratura per ragazzi, incentrata su aspetti delicati come il futuro dell'editoria e la nascita di nuove idee.

L'evento

Grande successo nell'edizione 2023, la numero 60, per la Bologna Children's Book Fair, che torna nel 2024 con tante novità e importanti collaborazioni. Sono attesi 1500 espositori da circa 100 paesi e regioni del mondo, provenienti da tutti i continenti. La Slovenia parteciperà in quanto paese ospite d'onore.

La novità più importante per la rassegna di quest'anno è l'entrata della Fiera come patron member nell'International Publishers Association (Ipa), la maggiore federazione internazionale a cui aderiscono associazioni di editori regionali, nazionali e specializzati con sede a Ginevra, che l'intento di tutelare il diritto d'autore e la libertà di pubblicazione.

Altra novità da sottolineare è la partnership con l'Organizzazione delle Nazioni Unite (Onu), che ha dato modo di introdurre all'interno della manifestazione appuntamenti e iniziative condivise dedicate a temi sensibili come la sostenibilità, i mari e i diritti dei bambini.

Non si tratta, tuttavia, solo di una fiera per addetti ai lavori. All'interno della Children's Book Fair 2024 verranno premiati i vincitori di alcuni prestigiosi concorsi editoriali e letterari, come il BolognaRagazzi CrossMedia Award, destinato ai progetti editoriali trasportati con successo su differenti piattaforme, o il Bop - Bologna Prize for the Best Children’s Publishers of the Year, da consegnare ai migliori editori per ciascuna area del mondo.

Per maggiori informazioni e per tutte le attività e iniziative in programma, è possibile consultare il sito web della Fiera.