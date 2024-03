La città esplode di colori con ‘Boom!’. Illustratori e fumettisti si mettono in mostra

Bologna, 27 marzo 2024 – Una città con un forte incremento di popolazione artistica, questa sarà Bologna nei giorni della Fiera del Libro per ragazzi , grazie anche a ‘Boom! Crescere nei libri’, il festival che inizia il 4 aprile e va avanti fino al 9 giugno. Ma è nelle date della kermesse dall’8 all’11 aprile, che all’ombra delle torri si muoveranno illustratrici e illustratori italiani e internazionali protagonisti di mostre, rassegne, conferenze per un cartellone che conta 40 esposizioni, 74 laboratori e oltre 100 ospiti, ma anche 60 incontri nelle classi del progetto ’ Boom! A scuola’ per un incontro ravvicinato tra il pubblico dei più piccoli e i creativi.

Ma chi sono questi artisti che creano un mondo parallelo e poetico che nutre la fantasia dei giovanissimi ma anche quella di un pubblico adulto, innamorato dei libri di illustrazione come forma d’arte? Che l’albo illustrato sia arte a tutti gli effetti – come ricorda Ilaria Tontardini Hamelin , lo dimostra Anne Brouillard , protagonista dal 10 aprile della mostra promossa da Fondazione del Monte ’La terre tourne ’ e poi da Hamelin con ’ A casa di Killiok ’: da quasi 35 anni l’autrice racconta del nesso inscindibile che esiste tra l’umano e la natura e di come il rapporto tra il tempo e lo spazio rappresenti il legame intrinseco a tutto il vivente.

Ecco poi il ritorno in città di Lorenzo Mattotti , uno dei grandi nomi italiani celebri nel mondo, che arriva nella veste di illustratore per ’ I miei stupidi intenti’ , il romanzo di Bernardo Zannoni (entrambi saranno in città), con la mostra a Squadro dall’8 aprile. Sarà ’bolognese’ Davide Calì , autore di oltre 100 albi illustrati, dal 9 aprile al Museo Archeologico, con ’ Un mare di storie ’. Sarà una vera invasione quella dei fumettisti con Ariane Hugues che pubblica l’ultima graphic novel ’L’anno straordinario ’ per Canicola usando un’avventura fantastica per raccontare il clima che cambia e che è protagonista di due mostre: ’ Equinozio d’autunno’ alla biblioteca di Borgo Panigale e ’L’anno straordinario’ alle Serre dei Giardini Margherita. Ci saranno Marco Quadri con l’esordio ’Collo di bottiglia ’, riflessione sul futuro incerto allo spazio Parsec, Damijan Stepancic alla Giannino Stoppani con l’autore Peter Svetina per ’Il portoghese blu. Viaggi inaspettati in mondi sottosopra ’, Nataša Konc Lorenzutti alla biblioteca Lame Cesare Malservisi e anche Daniel Kondo che ha reinterpretato le musiche di Gilberto Gil e mostra le tavole alla Biblioteca Cabral.

Elisa Talentino è ospite della fioreria Fuori dal Mazzo con ’Brevi lezioni di meraviglia ’: albo in cui interpreta il lavoro di Rachel Carson, la madre dell’ambientalismo, con le sue illustrazioni; Anna Forlati è al Centro delle donne con ’ Toni e la magicicada ’dedicata a Toni Morrison e Matteo Berton a Inuit Bookshop con ’Pini ’. Ai più piccoli è dedicata la mostra Eolica Bambi , a cura di Canicola, Maple Death Records e Depress, sulle vetrate della Ex Casa del Custode (Parco della Montagnola), frutto di una performance collettiva di artiste e artisti della musica e del fumetto che il 17 aprile dalle ore 17 disegneranno e suoneranno con i piccoli.

Mostre e appuntamenti puntano lo sguardo su paesi come il Brasile, l’Iran, Taiwan e la Slovenia, ospite d’Onore di BCBF, e sulle loro culture visive. A questi si aggiungono i 12 Paesi degli editori coinvolti nel progetto L’occhio del mondo (Rwanda, Giappone, Messico, Corea del Sud, India tra gli altri), protagonisti in questi mesi di decine di iniziative nelle biblioteche di Bologna, con collegamenti con le specifiche comunità linguistiche.