Bologna, eventi di mercoledì 10 aprile 2024

Bologna, 10 aprile 2024 - Ecco alcuni appuntamenti in programma per la giornata di oggi a Bologna. Alle 20.30, Maura Gancitano è all’Oratorio di San Filippo Neri con I Giovani Reporter per Il Patriarcato. Poi, sempre alle 20.30, la musica riempie la Sala Marco Biagi, con Duo Ludwig: Alessandro Acri, al violino, e Lorenzo Bevacqua, al pianoforte. Alle 21, al Dehon, c’è il musicista Valentino Corvino.

Sempre alle 21, i Subsonica arrivano all’Unipol Arena. Altro appuntamento alle 21, quando il Duse propone Antonio Ornano in Maschio caucasico irrisolto. Ancora teatro alle 21: Paolo Crepet porta sul palco del Celebrazioni lo spettacolo Impara ad essere felice. Alle 22, il Covo ospita A Place To Bury Strangers.