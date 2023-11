Bologna in vino: torna la fiera tra degustazioni e assaggi

Bologna, 2 novembre 2023 – Torna per la quinta volta, con una nuova e ricca edizione, Bologna in Vino dal 3 al 5 novembre. La fiera organizzata da Arte del Vino, si svolgerà presso Spazio DumBO, in via Camillo Casarini, 19.

Bologna soprannominata anche “la grassa”, per il suo spirito godereccio,la rende il luogo ideale per ospitare questo evento che si rivolge agli appassionati di tutte le età e vede protagonisti vini e produttori provenienti da tutta la penisola. Proprio l’Italia enologica sarà rappresentata da diverse tipologie ed etichette: dalle bollicine del nord est, ai profumati bianchi del sud, passando per i rossi strutturati e importanti di Veneto e Toscana.

Bologna in Vino consentirà di fare la conoscenza di tante realtà diverse tra loro raccontate direttamente dai produttori che rappresentano le proprie aziende, ma ci sarà anche un esperto che esporrà ai visitatori le peculiarità di ciascuna etichetta. In un contesto informale e piacevole i partecipanti avranno la possibilità di parlare direttamente con i vignaioli.

Inoltre, per accompagnare gli assaggi non mancheranno golose proposte di street food preparate al momento. Come per i vini, l’Italia sarà rappresentata da diverse specialità regionali: dagli arrosticini abruzzesi, al panino con la porchetta, dalla focaccia ligure, a una selezione di salumi e formaggi dop e igp. Coloro che vorranno acquistare qualche bottiglia da regalare o per la propria riserva personale, potranno farlo in loco senza alcuna forma di intermediazione, dal produttore al consumatore.