Carnevale di San Giovanni in Persiceto, al via la 150esima edizione: date e novità

San Giovanni in Persiceto (Bologna), 31 gennaio 2024 – Il carnevale rappresenta da sempre un atto d’arte capace di unire e rinsaldare il legame tra comunità e territorio.

Lo storico appuntamento del Carnevale di San Giovanni in Persiceto: tante novità oltre alla tradizionale sfilata dei carri

Ed è con questa premessa che il Carnevale storico di Persiceto, che nel 2024 compie 150 anni, si svolgerà nelle domeniche 4, 11 e 18 di febbraio con le tradizionali sfilate dei carri e lo spettacolo unico dello "Spillo", una vera e propria azione teatrale della durata di 10 minuti circa durante i quali, i carri arrivati in piazza, meccanicamente si trasformano facendo prendere vita alle allegorie che rappresentano.

“Per citare lo scrittore Maurizio Garuti, il nostro carnevale è antico ma non è vecchio. Resta imprevedibile e festoso come un bambino” il commento dell’attore persicetano Stefano Bicocchi, in arte Vito. E poi, Elena di Gioia, delegata alla Cultura di Bologna e Città metropolitana che pone l’accento sull’importanza e rilevanza internazionale che si vuole dare a questo tanto atteso evento: ”Nel futuro del Carnevale persicetano c'è la candidatura Unesco come patrimonio culturale immateriale”.

“Giunti alla 150esima edizione - dichiara poi l’assessore alla comunicazione del Comune di Persiceto Alessandro Bracciani - sentiamo sulle spalle tutto il prestigio e la storia di questo Carnevale che, nonostante i tanti anni, puntualmente ci fa ritornare bambini e ci fa attendere il momento dello spillo con curiosità e trepidazione. La storia del nostro Carnevale è fatta di genio inventivo, abilità artigianali, spirito irriverente, sorpresa e magia ma anche di voglia di divertirsi, stare insieme e fare comunità”.

Tre domeniche di carnevale

"Stiamo lavorando da oltre un anno a questa 150ª edizione e ora ci aspettano tre domeniche con un carnevale spettacolare, denso di eventi e novità - sottolinea Andrea Angelini, presidente dell'Associazione Carnevale Persiceto - per cui ci auguriamo di riuscire a regalare al pubblico un'emozione indimenticabile e piena di magia. Tutto ciò non sarebbe possibile senza il lavoro dei carnevalai, che ringrazio di cuore. Sono loro il vero motore di una manifestazione così radicata e presente nel territorio che, a giudicare dalla sua vitalità, e non dagli anni, pare avere tutta l'intenzione di crescere e consolidare la sua tradizione ultracentenaria". "Questo evento rappresenta un prestigioso appuntamento della tradizione artistica - dice Alberto Ferrari, direttore Generale di Banca di Bologna -. In questo 150esimo anniversario abbiamo voluto essere presenti per festeggiare insieme un grande traguardo, continuando a promuovere la cultura con le realtà del territorio".

La tradizionale sfilata dei carri al Carnevale di San Giovanni in Persiceto

Le mostre

Oltre alle sfilate e alla magia dello "spillo" i visitatori potranno anche partecipare a tante mostre, tra cui "Trenta, Trenta, Trenta", una mostra diffusa dedicata a questo Carnevale unico nel suo genere. Non mancheranno poi visite guidate, laboratori, momenti ludici e tanto irresistibile street food.

La 150° edizione è promossa dall'associazione Carnevale e dal Comune di Persiceto col patrocinio della Città metropolitana e il sostegno della Banca di Bologna.