Concerto Maneskin oggi a Bologna, dove e come arrivare: cosa c’è da sapere

Il concerto dei Maneskin si tiene a Bologna il 16 e il 17 marzo 2023

Bologna, 16 marzo 2023 - Il countdown si è concluso. E ora si può, finalmente, alzare il volume. Dopo una lunga attesa, i Maneskin – tornati alla carica con il tour europeo Loud Kids Tour – faranno tappa oggi e domani all'Unipol Arena per incendiare l’animo del pubblico bolognese.

Come arrivare al concerto

A essere attesi sono infatti migliaia e migliaia di fans, che potranno così assistere a uno spettacolo unico nel suo genere. Il concerto comincerà alle 21, ma l’apertura dei cancelli è in programma già dalle 19: l’arena è raggiungibile in autobus da Bologna con le linee extraurbane 83, 94, 671 e da Casalecchio di Reno con il bus 85. Per chi opterà per il treno, invece, è consigliata la linea ferroviaria suburbana Bologna-Vignola con fermata a Palasport Futurshow Station. Per chi arriverà in macchina, invece, non mancherà un’apposita area di parcheggio di 50.000 mq dotato di 3mila posti auto.

Non solo. In occasione del concerto, sarà attiva la linea speciale Tper 975, un servizio di collegamento diretto, senza fermate intermedie, tra la Stazione Centrale di Bologna e l’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, con corse ogni 15 minuti attive dalle ore 17 alle ore 20.



Al ritorno, al termine del concerto, i bus partiranno da via Antonio De Curtis ed effettueranno anche le fermate a richiesta: Ospedale Maggiore, San Felice, Marconi, Piazza dei Martiri, Amendola, Stazione Centrale.



Per accedere al servizio di bus dedicato agli eventi che si tengono all’Unipol Arena occorre dotarsi del biglietto di andata e ritorno a tariffa speciale, valido esclusivamente sulla linea 975 solo nel giorno e per l'evento specificato nel biglietto stesso.

Biglietto autobus: come acquistarlo

Il biglietto può essere acquistato online sul sito Tper, ma solo fino al giorno precedente l'evento, al prezzo di 7 euro. Sarà possibile anche acquistare il biglietto il giorno stesso del concerto, ma al prezzo di 10 euro, presso i Punti Tper o alla biglietteria Tper dell’Autostazione di Imola. Sarà, infine, possibile acquistare il biglietto anche direttamente a terra prima di accedere al bus, sempre al prezzo di 10 euro, pagandolo esclusivamente utilizzando carte bancarie contactless (carta di credito e tessera bancomat).

La scaletta del concerto

Insomma, non rimane che alzare il volume e cantare, insieme alla band romana e amata in tutto il mondo, le canzoni più celebri. La scaletta, infatti, prevede: Don’t wanna sleep, Gossip, l’immancabile Zitti e buoni, Own my min, Supermodel, Coraline, Baby Said, Bla Bla Bla, In nome del padre, Beggin’, Timezone, For your love, Gasoline, Torna a casa, Vent’anni, Amandoti, I Wanna Be Your Slave, La fine, Feel, Mark Chapman, Mammamia, Kool Kids, The Loneliest e I Wanna Be Your Slave/Reprise.