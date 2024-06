Cosa fare oggi lunedì 17 giugno a Bologna

Bologna, 17 giugno 2024 - Ecco, come ogni giorno, la nostra guida agli appuntamenti della giornata in programma sotto le Due Torri. Alle 18, in Salaborsa, Daniele Francesconi parla del suo libro L’intruso, con Anna Maria Lorusso.

Alle 19, piazza Lucio Dalla si trasforma in un cinema all’aperto grazie al MarbreBlond Kid’s Drive, drive in per bambini e famiglie. Alle 20.30, al Teatro Auditorium Manzoni arriva la musica: c’è il direttore Michele Mariotti con l’Orchestra Filarmonica del Teatro Comunale, accompagnati al pianoforte da Eva Gevorgyan.

Alle 21.45, Francesco Guccini torna in piazza Maggiore con Fra la via Emilia e il West: 40 anni dallo storico concerto del 1984.

La serata-evento apre Sotto le stelle del cinema. Sempre alle 21.45, l’Arena Puccini propone la visione di Tatami di Zar Amir-Ebrahimi e Guy Nattiv.