Escursioni, passeggiate e avventure in gommone nella giornata mondiale dell’acqua: il programma a Bologna

Bologna, 19 marzo 2024 - Non solo "Colline fuori della porta". Bologna si appresta a un altra rassegna di uscite organizzate all'aperto ed escursioni, in un fine settimana dedicato al bene più prezioso, l'acqua. Il 22 marzo si celebra in tutto il pianeta la Giornata mondiale dell'acqua, istituita dall'Onu nel 1992, e per l'occasione Bologna si prepara ad un weekend ricco di eventi dedicati a cura del comitato "Salviamo il canale Navile" e dell'associazione Vitruvio. A seguire, l'elenco completo delle iniziative e attività a tema acquatico dal 22 al 24 marzo 2024. Per prenotare, è possibile contattare l'indirizzo mail associazione.vitruvio@gmail.com o, in alternativa, consultare il sito web dell'associazione Vitruvio.

Siate Parchi: a piedi e in bicicletta lungo il canale Navile

Incoraggiare le persone a presenziare in maniera attiva e positiva. Questo l'obiettivo dell'iniziativa curata dal comitato "Salviamo il canale Navile", il cui ritrovo è previsto per domenica 24 marzo alle ore 16 presso la Ca' Bura, sede del comitato in via dell'Arcoveggio 58.

Si tratta di una passeggiata da fare a piedi o in bicicletta nell'affascinante scenario del canale Navile, per valorizzare un suggestivo luogo di Bologna che merita cura e attenzione. "Siate Parchi!" punta ad includere più partecipanti possibili, con l'intento di celebrare la Giornata dell'acqua e favorire la collaborazione e la solidarietà per temi troppo spesso sottovalutati come quelli ambientali. Il titolo acquisisce significato particolare soprattutto se posto in relazione a quello scelto dall'Onu per il World Water Day 2024, ovvero "Water For Peace". Lo slogan in questione porta a riflettere su come l'acqua possa rivelarsi uno strumento per promuovere la pace. L'ingresso all'iniziativa è libero e gratuito.

"Siate Parchi!" ha inizio alla Ca' Bura, in via dell'Arcoveggio 58, alle ore 16 di domenica 24 marzo

Il concerto anteprima del festival "Klezmer e dintorni"

Quest'estate, al Battiferro, va in scena la XVII edizione del festival "Klezmer e dintorni", un tributo alla diversità culturale e musicale abbracciando sia il klezmer, genere musicale proveniente dall'Est Europa, sia la tradizione araba. Proprio in occasione del ritrovo alla Ca' Bura per l'inizio di "Siate Parchi!", è in programma un’anteprima speciale del festival che vede esibirsi tre musicisti di grande talento. Strumenti tradizionali e ritmi coinvolgenti nell'esibizione dei tre musicisti Fabio Tricomi, Alessandro Urso e Marco Ferrari, in un contesto di armonia e collaborazione.

Onde sotto l'acqua: storie d'acqua, giardini e navigatori

La giornata mondiale dell'acqua a Bologna permette anche un tour sotterraneo della città. Inizia nella serata di venerdì 22 marzo, alle ore 21, l'evento "Onde sotto l'acqua" che regala ai partecipanti un'esperienza immersiva nei sobborghi del capoluogo emiliano, attraverso un itinerario che parte dalle acque nascoste di Ravone e Ghisiliera e prosegue verso il porto cinquecentesco. Lungo il percorso è possibile osservare frammenti di una Bologna che fu, tra i quali figurano resti delle mura cittadine, un antico ospedale e vari altri resti di natura urbana. Accompagnati dalle affidabili guide, il percorso procede nelle antiche rotte di navigazione per la pianura, per poi terminare con un brindisi al Centro Giorgio Costa.

Una gita fuori porta

Alla scoperta della biodiversità lungo il canale Navile, per un'esperienza storico-naturalistica. "Una gita fuori porta" ha inizio presso la Ca' Bura domenica 24 marzo alle ore 10 e porta i propri partecipanti a camminare lungo il corridoio verde che si estende in vicinanza del canale. Durante il percorso, è prevista una visita al giardino degli Impollinatori, casa di varie specie tra api e farfalle.

Per quanto concerne il pranzo, "Una gita fuori porta" consiglia di rifocillarsi presso il Food Park Festival, in programma proprio alla Ca' Bura nel weekend dal 22 al 24 marzo 2024, dove non manca la proposta di piatti gourmet e ricette tradizionali. Post-pausa pranzo, è in programma anche una visita all'associazione Oasi dei Saperi, centro avicolo trasformato oggi in una piccola oasi cittadina in zona Corticella.

Esplorazioni in gommone

Il comitato "Salviamo il Canale Navile" e l’associazione Vitruvio organizzano due esplorazioni in gommone, le cui prenotazioni sono disponibili inviando una mail all’indirizzo associazione.vitruvio@gmail.com. I due differenti percorsi, dagli orari differenti, hanno inizio dal Sostegno della Bova e da villa Angeletti.

Il primo itinerario, il cui orario d'inizio è fissato per le ore 15 di sabato 23 e domenica 24 marzo, prevede un tratto a piedi che va dal Sostegno della Bova, punto d'incontro delle acque sotterranee di Bologna, fino al parco di villa Angeletti. Una volta arrivati, il passo successivo è quello di imbarcarsi in gommone e navigare lungo il canale, avvolti dalla bellezza della natura e dai suoi suoni. Giunti alla meta, che consiste nel Sostegno del Battiferro, è possibile visitare in esclusiva la conca di navigazione.

Il secondo percorso per il rafting ha inizio invece alle ore 17 di sabato 23 e domenica 24 e ha inizio direttamente dal parco di villa Angeletti. A differenza del primo itinerario, esso non prevede tratti a piedi e termina allo stesso modo nel Sostegno del Battiferro.

Gli appuntamenti con le escursioni in gommone sono in programma sabato 23 e domenica 24 alle ore 15 e 17

Altri appuntamenti a Bologna e non solo

A Comacchio, a partire dalle ore 6 della mattinata di domenica 24 marzo, ha inizio un percorso di trekking urbano e paesaggistico che si estende per 4 km pianeggianti tra valli, canali e piane d'acqua.

Rimaniamo sul Delta del Po per l'evento "Ali sull'acqua", un'escursione nelle valli di Comacchio (Fe) con inizio programmato alle 9.30 di domenica 24 marzo.

A villa Aldrovandi Mazzacorati, nella periferia bolognese, va in scena domenica 24 alle ore 15 uno spettacolo per tutte le età con protagonista un soldatino di stagno. Oltre allo spettacolo, è prevista anche una visita al teatro settecentesco della villa e al museo nazionale del Soldatino "M. Massaccessi".

Sempre domenica 24 marzo, alle ore 15, prende il via un'altra iniziativa dedicata ad adulti e bambini. Si tratta di una passeggiata che parte dal Serraglio dell'Aposa, situato tra via Rubbiani e la terza cerchia muraria, in compagnia della leggendaria zdàura Onorina Pirazzoli. La passeggiata ruota interamente attorno alla storia d'amore di Fero, principe etrusco, e Aposa, principessa dei galli boi, e termina a piazza Minghetti.