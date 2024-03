Escursioni e passeggiate gratis a Bologna 2024: il programma di Colline fuori porta

Bologna, 18 marzo 2024 - La primavera è alle porte e siete alla ricerca di passeggiate ed escursioni gratuite da fare in territorio bolognese? "Le Colline fuori della Porta" accorre in vostro aiuto, con il suo programma dell’edizione 2024 contenente ben 18 appuntamenti a partire da domenica 24 marzo fino a domenica 12 novembre 2024, con una pausa estiva prevista tra giugno e settembre.

Passeggiate ed escursioni

Dal 2007, "Le Colline fuori dalla porta" offre, con l'arrivo della primavera, un ricco programma di passeggiate ed escursioni totalmente gratuite dedicato agli appassionati, con l'obiettivo di riscoprire tesori naturali e storico-paesaggistici del territorio bolognese.

Le passeggiate sono brevi e agevoli, accessibili per tutti e per le quale basta dotarsi di scarpe comode e robuste. In caso di maltempo, è consigliato portare con sé un ombrello o una giacca impermeabile.

Le escursioni, invece, riguardano distanze superiori e necessitano di maggiore impegno. Esse richiedono abitudine e allenamento, necessari per affrontare terreni scoscesi e ricchi di vegetazione, con sentieri sia in salita che in discesa. E' consigliabile vestirsi a strati con abiti robusti, il più possibile resistenti a rami e spine, e indossare scarponcini da montagna e non a suola liscia. Si raccomanda di fornirsi di berretto, guanti, giacca impermeabile, occhiali da sole, acqua e pranzo al sacco. In caso di forte pioggia e maltempo, tuttavia, sia passeggiate che escursioni risulteranno cancellate.

Per prenotare la propria presenza in uno degli appuntamenti in programma, è necessario accedere nel sito online della Consulta Escursionismo TM Bologna. Le prenotazioni sono aperte dal lunedì precedente di ciascuna passeggiata o escursione.

Il programma completo

Ecco l’elenco dei singoli appuntamenti e dei relativi fine settimana, con le rispettive associazioni accompagnatrici.

Domenica 24 marzo

La via del Savena, dalla città alla collina seguendo il fiume Savena - Accompagna Oltr’Alpe Monghidoro. Partenza con la propria auto alle 9 dalla località Osteriola, a Pianoro Vecchio; ritorno alle 15/16 circa nello stesso punto.

Domenica 7 aprile

Nel Parco Villa Ghigi tra canti di uccelli e fioriture - Accompagna Fondazione Pietro Giacomo Rusconi, Villa Ghigi, per l’Innovazione Urbana

Domenica 14 aprile

Sulla Via del Fantini verso Casola Canina - Accompagna l’associazione Parco Museale della Val di Zena.

Domenica 5 maggio

Gessi del Monte Rocca , Patrimonio Mondiale dell’Umanità - Accompagna CAI Bologna.

Domenica 12 maggio

Api sociali, bombi e osmie del Parco Villa Ghigi - Accompagna Fondazione Pietro Giacomo Rusconi, Villa Ghigi, per l’Innovazione Urbana.

Domenica 19 Maggio

Dal Parco di Villa Spada al fiume Reno nel Parco della Chiusa - Accompagna Trekking Italia Sez. Emilia-Romagna.

Domenica 25 maggio

Da Galliera a Pieve di Cento sull’argine del Reno - Accompagna PassoBarbasso.

Domenica 2 giugno

Farfalle, ragni, chiocciole e altri invertebrati del Parco Villa Ghigi - Accompagna Fondazione Pietro Giacomo Rusconi, Villa Ghigi, per l’Innovazione Urbana.

Domenica 9 giugno

Le colline Marconiane - Accompagnano CAI Medio Reno, CSI Sasso Marconi, Gruppo di Studi “Progetto 10 Righe”.

Domenica 16 giugno

Ozzano Emilia: Parchi, pievi, calanchi e borghi antichi - Accompagna CAI Bologna.

Domenica 8 settembre

Panorami e tradizioni della Valle del Reno - Accompagnano CAI Medio Reno, CSI Sasso Marconi, Gruppo di Studi “Progetto 10 Righe”.

Domenica 22 settembre

Boschi, rimboschimenti e boschi di neoformazione del Parco Villa Ghigi - Accompagna Fondazione Pietro Giacomo Rusconi, Villa Ghigi, per l’Innovazione Urbana.

Domenica 6 ottobre

Dalla città alla collina - Accompagna Teatro dei Mignoli.

Domenica 13 ottobre

L’autunno nel Parco Villa Ghigi - Accompagna Fondazione Pietro Giacomo Rusconi, Villa Ghigi, per l’Innovazione Urbana.

Domenica 20 ottobre

Sulla via del Fantini verso Monte Bibele - Accompagna Parco Museale Val di Zena.

Dai Giardini Margherita a Forte Bandiera - Accompagna Trekking Italia Sez. Emilia-Romagna.

Domenica 27 ottobre

Nel Parco Villa Ghigi alla ricerca di elementi e strumenti del mondo rurale della collina bolognese - Accompagna Fondazione Pietro Giacomo Rusconi, Villa Ghigi, per l’Innovazione Urbana.

Domenica 12 novembre

Dalla chiesa di San Martino a Bologna a quella di Casalecchio di Reno - Accompagna Cooperativa Madreselva.