Eventi a Bologna di giovedì 23 maggio 2024: dove andare

Bologna, 23 maggio 2024 – Mostre, libri e spettacoli live. E’ tutto pronto per affrontare questo giovedì, grazie agli appuntamenti organizzati in città. Eccone alcuni.

Dalle 14 alle 19, nel padiglione de l’Esprit Nouveau, c’è la mirror performance che collega Bologna a New York, dal titolo Tenderness is Reserved for the Unpredictable. L’opera è delle artiste serbe Sanjeshka e Dejana Pupovac, ed è a cura di Eleonora Angiolini.

Alle 19, nel convento di Santa Margherita, Raffaele Sardo presenta il suo libro Per rabbia e per amore. Le impronte dei passi di Don Peppe Diana. In dialogo con Beppe Baldessarro.

Alle 19.30, la band Dr. Deluxe è live al parco di Villa Angeletti.

Alle 20.30, al circolo Arci di San Lazzaro, lo spettacolo Mo sóppa Garisenda. Èt finé ed sdundlèr?. Il ricavato verrà devoluto al restauro della Torre Garisenda.

Alle 21.30, per Frida nel Parco, al parco della Montagnola è prevista la presentazione del film Hopeless, scritto e diretto da Merve Tanrikulu, seguito da un dibattito.

Sempre alle 21.30, le Serre dei Giardini Margherita propongono una selezione di cinque film: dal muto, passando per l’animazione fino al cinema sperimentale più contemporaneo, proiettati in pellicola 16mm e sonorizzati dal vivo dal trio elettroacustico Stato Brado.