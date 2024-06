Eventi a Bologna: cosa fare oggi 6 giugno 2024

Bologna, 6 giugno 2024 - Il weekend si avvicina, ma lascia ancora spazio a un giovedì ricco di eventi. Eccone alcuni da non perdere.

Alle 19, a Teatri di Vita va in scena Diva all’opera con Valentina Musolino, nell’ambito di ResiDANZE. Poi, alle 21, è atteso lo spettacolo My Lonely Lovely Tale di e con Nicola Simone Cisternino. Sempre alle 19, Marinella Manicardi è in piazza Rossini per I portici a occhi chiusi.

Alle 20.30, al Manzoni è in programma una serata musicale: l’orchestra e il coro del Comunale sono diretti da Martijn Dendievel, con solista Vincenzo Maltempo al pianoforte.

Alle 21, l’Arena del Sole ospita Ilaria Capua con Mariano Bassi in Lo stress di fare… La scienziata. Ancora alle 21, Ghemon è al Parco della Montagnola in Una cosetta così.

Sempre alle 21, al Mazzacorati c’è Acher Piano, concerto di Riccardo Joshua Moretti. Altra musica alle 21, perché nel chiostro della Basilica di Santo Stefano si esibiscono Simon Zhu al violino e Simone Rugani al pianoforte. Alle 21.15, primo appuntamento in via Mascarella con il Salotto del Jazz: apre l’edizione il Jacopo Salieri Stride Trio.

Alle 21.30, Frida nel Parco, in Montagnola, accoglie il concerto di Ned Collette, aperto da Ryan Davies. Sempre alle 21.30, piazza della Pace si trasforma in pista da ballo la Filuzzi in piazza, una serata danzante con Davide Salvi Filuzzi Quartet.