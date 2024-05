Eventi a Bologna: cosa fare oggi lunedì 27 maggio 2024

Bologna, 27 maggio 2024 – Una nuova settimana è appena iniziata e per cominciare nel migliore dei modi, ecco una bella lista di eventi da non perdere sotto le Due Torri.

Alle 18.30, all’Auditorium del Mast, Giusella Finocchiaro presenta il libro ’Intelligenza artificiale. Quali regole?’, in compagnia di Luca De Biase.

Alle 19, per Parole nel Chiostro, il convento di via Santa Margherita accoglie la scrittrice Helena Janeczek, che presenta il suo ultimo libro ’Il tempo degli imprevisti’. L’autrice è in dialogo con Alessandra Sarchi e Andrea Tarabbia.

Alle 19.30, al cinema Odeon, si proietta per la prima volta sotto le Torri ’Dentro la festa’, documentario della bolognese Enza Negron.

Alle 21, il Mazzacorati propone il concerto pianistico di Hiroko Takafuji e Francesco Ricci.

Alle 21.30, il Locomotiv Club ospita lo show della comica Emanuela Cappello.