Eventi Bologna: 10 consigli su cosa fare nel weekend dell'1, 2 e 3 dicembre 2023

Bologna, 1 dicembre 2023 - Le temperature scendono, sotto i portici di Bologna brillano gli addobbi di Natale. Ed ecco che arriva dicembre. Ecco cosa fare per ripararsi dal freddo nel weekend bolognese.

Venerdì 1 dicembre

Ken La Fen Un progetto musicale abruzzese nato nel 2018 e composto da 6 elementi: chitarra elettrica, chitarra acustica, drum machine, fisarmonica e quattro voci. Dopo essersi presentati alle audizioni di XFactor, si esibiranno su vari palchi italiani, tra cui quello del Mercato Sonato, via Tartini 3, alle 23. Ingresso a 6 euro più tessera Arci. Vinokilo Torna il mercato del vintage dove i vestiti si comprano al chilo. Come la scorsa edizione, sarà negli spazi del Dumbo (via Casarini 19) fino al 3 dicembre. Ingressi gratis limitati online, alla cassa il costo è di 3 euro. Uno sguardo dal ponte Un “classico” della letteratura americana novecentesca, scritto a partire da un brutale fatto di cronaca. Il dramma di Arthur Miller narra la fatale parabola di un immigrato italiano a New York, dilaniato da una morbosa e incestuosa passione per la nipote. Massimo Popolizio – regista e protagonista in scena – ne fa un grande racconto teatrale con la forza espressiva del cinema. Una rassegna del Teatro Arena del Sole, via Indipendenza 44, in programma alle 20.30. Biglietti a partire da 7.86 euro. Kimono Un frizzante mix tra house, disco music e funk. Il doposhow sarà con Seed (Luca Garuffi & Max Bello). Questa la serata al Binario 69, via de’ Carracci 69.

Sabato 1 dicembre

Avanzi di balera Tutti in infradito e canotta per cantare e ballare più sudati che mai. Ingresso a 10 euro più tessera Aics. L’evento inizia alle 23.30 Il Mago del Gelato Live della band con “un’anima afrobeat ma con un cuore mediterraneo”, che vede tanti componenti e strumenti partecipare in unico flusso musicale al cui cospetto è difficile rimanere immobili. Una serata firmata Covo Club, in viale Zagabria 1. Ingresso dalle 22, a 10 euro con tessera aics. The Sound of Magic, Disney Concerts (per grandi e bambini) Per la prima volta insieme, Calma Management, Teatro EuropAuditorium, Teatro Comunale di Bologna e Fonoprint Studios presentano a Bologna due appuntamenti speciali firmati Disney Concerts in scena al Teatro EuropAuditorium: ‘The Sound Of Magic’ il 2 e 3 dicembre 2023 e ‘Fantasia In Concert’ il 5 e 7 gennaio 2024. I due spettacoli vedranno la partecipazione dell’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna che suonerà dal vivo le musiche che fanno da colonna sonora alle scene di celebri film di animazione che verranno proiettate su grande schermo. Biglietti a partire da 41 euro.

Fin del Mundo

Indie con sfumature di post-rock dall’Argentina. A seguire dj set con deFe. Questo il programma al Binario 69, via de' Carracci 69, a partire dalle 21.30. Ingresso a 5 euro con tessera aics.

Chi resta

Uno spettacolo che racconta l'esperienza dolorosa di un figlia che perde la madre. il nuovo lavoro firmato da Matilde Vigna attrice due volte Premio Ubu e Premio Eleonora Duse 2021 (Menzione d’onore come attrice emergente), alla sua seconda prova da autrice e regista dopo il successo di Una riga nera al piano di sopra, qui affiancata nell’ideazione del progetto e nella regia da Anna Zanetti. La rassegna sarà al Teatro delle Moline, via Moline 1, alle 21. Biglietti a partire da 7 euro.

Domenica 3 dicembre

Calcutta Il cantautore di Latina presenta il nuovo album "Relax" nei palazzetti. A Bologna farà tappa all'Unipol Arena, via Gino Cervi 2, alle 22. Evento sold out.