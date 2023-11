Vinokilo a Bologna 2023: a Dumbo un weekend con lo shopping sostenibile

Bologna, 29 novembre 2023 – A Bologna, presso il Binario Centrale del Dumbo (via Casarini 19), fa il suo ritorno Vinokilo. Questo evento, di provenienza tedesca ma ormai ampiamente diffuso in Italia, è incentrato sulla vendita di abbigliamento vintage a peso. Gli appuntamenti inizieranno giovedì 30 novembre con la più grande vendita di vestiti vintage d'Europa, che rimarrà al Binario Centrale fino a domenica 3 dicembre.

Cos’è

Vinokilo è un'iniziativa di economia circolare progettata per contrastare l'impatto ambientale dell'industria del fast fashion. Il suo scopo principale è promuovere l'adozione dell'abitudine al "riuso", particolarmente diffusa tra i Gen Z, incoraggiando la scelta consapevole del vintage rispetto all'acquisto impulsivo di nuovi articoli destinati inesorabilmente alla discarica. Il modo più efficace per ridurre gli sprechi e contribuire a un futuro più sostenibile.

Vestiti a peso

I più appassionati lo sanno già: il format resta lo stesso delle scorse edizioni. Sarà possibile acquistare vestiti vintage al chilo, alta qualità e brand famosi dagli anni '60 agli anni 2000, di tutte le taglie. E se non si è i primi ad entrare, non c'è da preoccuparsi: i vestiti vengono aggiunti ogni giorno. Come ogni anno, vengono accettati solo pagamenti con carte di credito, per aiutare l'ambiente in ogni ambito.

Come partecipare

Per accedere agli spazi è necessario prenotarsi online. I biglietti gratuiti sono limitati, una volta terminati il costo d'ingresso è di 3 euro. Gli spazi sono aperti dalle 12 alle 20, giovedì e venerdì, e dalle 10 alle 20 sabato e domenica.