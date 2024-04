Eventi oggi a Bologna: cosa fare lunedì 15 aprile 2024

Bologna, 15 aprile 2024 – Nuova settimana e nuovi appuntamenti per la città di Bologna. Ecco alcuni consigli su come trascorrere la giornata oggi.

Alle 11, in Salaborsa, il sindaco Matteo Lepore consegnerà a Romano Prodi l'Archiginnasio d'oro. All’evento anche Maria Caterina Manca e Sylvie Goulard.

Alle 18, all’Oratorio di San Filippo Neri c’è Daria Bignardi in Ogni prigione è un’isola.

Alle 21, il Pop Up Cinema Arlecchino propone la proiezione del film dedicato alle biblioteche comunali bolognesi dal titolo Le biblioteche e la città. Conoscere per essere liberi. Il documentario è di Francesca Zerbetto e Dario Zanasi ed è prodotto da Paolo Marzoni per Maxman Coop. Con gli autori, c’è Elena Di Gioia.

Sempre alle 21, il Teatro EuropAuditorium ospita Samuele Bersani & Orchestra – Tour Indoor 2024.

Alle 21.30, al Locomotiv Club si esibisce il trio jazz australiano The Necks.