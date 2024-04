Archiginnasio d’Oro a Romano Prodi: quando e dove Lunedì 15 aprile alle 11 in Salaborsa. Il riconoscimento viene attribuito “per il contributo scientifico nel campo dell’economia; l’instancabile impegno profuso per animare una cultura delle istituzioni fondata su l'attiva partecipazione democratica, una cultura europeista e il profondo amore per la città di Bologna"