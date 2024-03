Cosa fare a Bologna nel weekend: gli eventi dell’1, 2 e 3 marzo 2024

Bologna, 1 marzo 2023 - Ecco gli antidoti anti noia (e anti pioggia), per fare qualcosa di interessante a Bologna nel primo weekend di marzo.

Venerdì 1 marzo

Vintage Violence

Torna a Bologna una band culto del panorama punk e garage rock italiano! Venerdì 1 marzo i Vintage Violence fanno tappa al Mercato Sonato (via Tartini 3) in occasione della presentazione del loro nuovo singolo. Un concerto imperdibile dove la band lombarda si esibirà in una selezione dei migliori brani della sua discografia, in particolare dell’album “Senza Paura Delle Rovine” di cui proprio nel 2024 cade il decennale. Ingresso a 10 euro con tessera Aics a partire dalle 22.

Gemini presents Yin Yin and 2Manydjs

Venerdì 1 marzo 2024 i Paesi Bassi incontrano il Sud Est Asiatico al Binario Centrale di DumBO (via Casarini 19) con la travolgente energia live dei Yin Yin, una band nata a Maastricht. Il viaggio dei fondatori Yves Lennertz e Kees Berkers è iniziato quando hanno inciso un’audiocassetta in cui si delineavano influenze e riferimenti alla musica del Sud Est Asiatico degli anni ‘60 e ‘70. Una volta che l’idea artistica prende forma, si riuniscono in sala prove per registrare la loro musica, muniti di una moltitudine di strumenti, un paio di microfoni e alcuni amici. Così nasce il gruppo. Ingresso a 23 euro, a partire dalle 22.

Vitalic

Il duo francese della musica elettronica sarà sul palco del Link (via Fantoni 21), per una notte imperdibile. Ingresso a 22 euro con tessera Aics, a partire dalle 23.

Amanti

Claudia e Giulio si incontrano per la prima volta davanti all’ascensore del palazzo del loro analista. Due mesi dopo, li ritroviamo in una stanza d’albergo: sono diventati amanti. Entrambi sposati, si vedono di nascosto per stare insieme. Amanti è una nuova brillante e divertente commedia sull’amore, sul sesso, sul tradimento e sul matrimonio, sul maschile e sul femminile, e, in definitiva, sulla ricerca della felicità che prende sempre strade diverse da quelle previste. Uno spettacolo di Ivan Cotroneo, in scena al Teatro Celebrazioni, via Saragozza 234, alle 21. Biglietti a partire da 25 euro.

Sabato 2 marzo

Tonino Carotone

È un mondo difficile. E vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Il cantautore spagnolo sarà in versione unplugged al Mercato Sonato di via Tartini 3. Ingresso a 12 euro con tessera Arci. Lo spettacolo inizia alle 23.

Kindergarten

“Neorave” (mix di acid, rave, techno ed electro) con il dj e producer tra le figure emblematiche della scena rave belga. Ingresso a 10 euro più diritti di prevendita, a partire dalle 23.30.

Kid Francescoli

Il marsigliese Mathieu Hocine, in arte Kid Francescoli, torna in concerto in Italia e conclude il Tour 2024 al Locomotiv Club di via Serlio 25. Ingresso in prevendita 30,62 euro.

Porcile

Porcile è uno degli avventurosi viaggi teatrali in versi di Pasolini, una tragedia incentrata sul peso delle colpe dei padri sul destino dei figli. La Compagnia Arte e Salute torna all’universo dello scrittore in una fertile collaborazione con il teatro fisico di Balletto Civile. Nanni Garella e Michela Lucenti fondono regia e coreografia in un’opera contemporanea, con immagini danzate e la forza di parole scolpite nella Storia. Una rassegna del Teatro Arena del Sole, in programma alle 20.30. Biglietti a partire da 7,86 euro.

Domenica 3 marzo

Savana Funk

Torna al Dumbo (via Casarini 19) tutta l’elettricità della jam band emiliana, tra funk, blues e rock. In apertura il dj set di Discovinello. Ingresso gratuito con prenotazione, lo spettacolo inizia alle 20.