Bologna, eventi del weekend: 24, 25 e 26 maggio 2024

Bologna, 24 maggio 2024 – E’ tutto pronto per iniziare l’ultimo weekend di maggio. Per l’occasione, la città si è messa in grande spolvero, con un calendario di appuntamenti imperdibili. Vediamone insieme alcuni.

Venerdì 24 maggio

Alle 18, in Salaborsa, Caterina Bonvicini parla del suo libro Molto molto tanto bene con Simona Lembi.

Alle 20, Isabella Rossellini è in dialogo con Mia Canestrini alle Serre dei Giardini Margherita, in occasione di Green porn e altri corti. Alle 21, è prevista la visione delle produzioni.

Alle 20.30, l’Oratorio di San Filippo Neri ospita Confini, performance di teatro e danza internazionale, dalla regia di Anna Dora Dorno. All’interno del festival PerformAzioni degli Instabili Vaganti.

Alle 21, piazza Lucio Dalla si riempie per Suoni DiMondi: ci sono i Sidi Wacho.

Sempre alle 21, all’Unipol Arena arrivano i Thirty Seconds to Mars con il loro Seasons World Tour 2024.

Sabato 25 maggio

Dalle 10, prende vita la decima edizione di Diverdeinverde, due giorni di puro divertimento all’insegna della scoperta dei nostri parchi. Un fitto programma vi farà compagnia per tutto il weekend.

Alle 18, al San Filippo Neri arriva Angel Pelay per Memorie di un pazzo.

Alle 18.30, apre al Cassero l’undicesima edizione di Komos & Co, incentrata su Femenergy. Rullo di tamburi per una serata-evento tra musica e danza, con l’artista burlesque Nuit Blanche, la drag pole dancer Odette Face, la pole dancer Greta Meldolesi, la drag queen Miss Bafo e il Coro Farthan.

Alle 21, per Suoni DiMondi, in piazza Lucio Dalla c’è la Eusebio Martinelli Gipsy Orkestar (Italia).

Sempre alle 21, la compagnia La Ragnatela porta, al Dehon, Don Camillo e Peppone.

Alle 21.30, Alessio Bondì sbarca al Locomotiv Club per un concerto in duo col producer e chitarrista Fabio Rizzo.

Domenica 26 maggio

Anche oggi, Diverdeinverde propone un tour alla scoperta dei parchi e giardini della città, a partire dalle 10.

Dalle 15 alle 22, al Dopo Lavoro Ferroviario c’è Calypso Fair, prima fiera hand made tra illustratori, artigiani ed espositori.

Alle 16.30, al Centronova apre le porte alla vincitrice di Amici 2023, Sarah Toscano per una data degli in-store.

Alle 18, al Comunale Nouveau, primo appuntamento con l’opera Don Giovanni.

Alle 21 al Centro Rosa Marchi, con il doppio concerto di Komos e di Le Core, è in programma una grande serata musicale, sempre per Komos & Co.