Eventi del weekend a Bologna: cosa fare il 9, 10 e 11 febbraio 2024

Bologna, 9 febbraio 2023 – Probabilmente starete guardando Sanremo 2024. In caso contrario, ecco gli eventi di questo weekend a Bologna.

Venerdì 9 febbraio

Al Doum and The Faryds Spiritual Jazz, musiche dal mondo e ritmi cosmici con il collettivo milanese, al Locomotiv Club, via Serlio 25. Ingresso a 10 euro con tessera aics, a partire dalle 21.30.

Scandisk Jacopo Squizzato debutta dal 6 al 18 febbraio al Teatro delle Moline di Bologna con Scandisk, primo testo della trilogia di Vitaliano Trevisan Wordstar(s), edita da Sironi nel 2004. Lo spettacolo inizia alle 21, biglietti a partire da 7 euro.

Blackbird Days Festival

Ritorna il festival dei giorni più freddo dell’anno, per scaldarvi con alcune band punk rock: Komarov Magnificent Backflip, The Bad Plug, Lags, Bee Bee Sea, Miss Chain & The Broken Heels, Freez. Questa la serata al Covo Club, viale Zagabria 1, ingresso a 8 euro con tessera hovoc.

Carnival Trash Party

Una festa trash a Carnevale è immancabile. Internazionale Trash Ribelle, al Dumbo di via Casarini 19. Ingresso a 15 euro, a partire dalle 22.

Sabato 10 febbraio

Vertigo

Il Mambo, via Speranza 40, ospita la mostra di video dedicata ai cambiamenti della società in diversi ambiti, con le opere di una trentina di artisti internazionali tra i quali Richard Mosse, Cao Fei, Wang Bing, Eva e Franco Mattes. Ingresso gratuito.

C'Mon Tigre

Sono ormai passati più di dieci anni dal debutto discografico dei C’mon Tigre. Entità misteriosa metà duo e metà collettivo, di loro si è sempre saputo ben poco, avendo preferito restare nell’ombra e mettere in primo piano i tanti musicisti coinvolti provenienti prevalentemente dalla scena jazz, da Pasquale Mirra a Beppe Scardino, da Mirko Cisilino a Marco Frattini.

Random

Una festa a caso all'Estragon, di via Stalingrado 83. Vestitevi come vi pare, portate quello che vi pare e ballate come vi pare su musica selezionata a caso. Ingresso a 12 euro con diritti di prevendita a partire dalle 23.

Domenica 11 febbraio

Grease

La “greasemania” è sempre più attuale e Grease, un classico con lo stile di oggi che si rinnova di anno in anno e continua a unire le generazioni. Al teatro Celebrazioni per tre appuntamenti, tutti da cantare e godersi fino all’ultima nota: venerdì e sabato alle 21 e domenica alle 18.