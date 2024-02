Il tour 2024 di Ghali fa tappa anche a Bologna: ecco quando

Bologna, 19 febbraio 2024 - Ora è ufficiale: il tour di Ghali del 2024 fa tappa anche all'Unipol Arena di Bologna. Il rapper italo-tunisino, reduce dalla fortunata partecipazione al recente Festival di Sanremo, darà il via nel mese di settembre 2024 a una serie di concerti previsti in alcune importanti città, come Roma, Milano, Firenz e e, appunto, il capoluogo emiliano.

L'artista

Ghali Amdouni nasce a Baggio, nell'hinterland milanese, nel 1993. Dopo un periodo di adolescenza trascorso in un ambiente di periferia particolarmente complicato (che ricorderà spesso nelle sue canzoni), all'età di 18 anni fonda con alcuni amici il suo primo gruppo musicale, con il quale produce il suo primo EP. Dopo essersi fatto conoscere nell'ambiente musicale milanese, nel 2013 pubblica il suo primo mixtape in collaborazione con altri celebri artisti come Sfera Ebbasta.

Adottato definitivamente il nome "Ghali" nel 2015 (inizialmente era conosciuto come "Fobia" e in seguito come "Ghali Foh"), inizia da qui per il rapper una grande carriera da solista che lo vedrà pubblicare cinque album, scalare classifiche e vincere numerosi dischi di platino. Oggi Ghali è un artista affermato con quasi 6 milioni di ascoltatori mensili su Spotify.

Per ultima, ma non per importanza, la partecipazione al Festival di Sanremo 2024, che lo ha visto posizionarsi al quarto posto della classifica finale con il brano "Casa Mia", già Disco d'Oro. Oltre che essere un grande artista, Ghali ha fatto spesso parlare di sè per i messaggi di stampo sociale che da sempre lancia nelle sue canzoni e non solo. Lo "stop" al genocidio in diretta nazionale è stata soltanto una delle varie prese di posizione del rapper nel corso della sua carriera, riguardo argomenti di notevole importanza sociale. Dalle guerre all'immigrazione, Ghali è sempre riuscito con grande abilità a trattare temi particolarmente delicati attraverso la propria arte.

Il tour

"Casa Mia" è già un grande successo: Disco d'Oro in nemmeno due settimane, posizionato costantemente ai primi posti della classifica FIMI ed entrato a far parte dei brani più ascoltati al mondo su Spotify. Celebrata questa serie di traguardi, Ghali non ha intenzione di fermarsi e ha prontamente confermato tre nuove tappe del tour "Ghali - Live 2024", che avrà inizio il weekend del 28 e 29 ottobre 202 4 al Forum di Assago di Milano già sold out per l'occasione.

Il 4 novembre Ghali si esibirà al Nelson Mandela Forum di Firenze, mentre il 6 novembre toccherà al Palazzetto dello Sport di Roma ospitare il live. Il 10 novembre, infine, sarà il turno dell'Unipol Arena di Bologna, dove l'artista tornerà per un live ben 6 anni dopo il tour del 2018. I biglietti sono già disponibili su TicketOne, ad un prezzo base di 46 euro previsti per il parterre.