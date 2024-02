Just Eat Awards, due ristoranti di Bologna primi classificati: ecco quali

Bologna, 20 febbraio 2024 – Si trovano a Bologna due dei ristoranti primi classificati dei Just Eat Awards 2023. La Cucineria di via San Felice è stato premiato come miglior ristorante del Nord Italia nella sezione Grandi città, Jiaozi Ravioleria Cinese sempre in via San Felice, invece, ha vinto la categoria miglior ristorante di cucina orientale.

I nuovi Maestri del Gusto dei Just Eat Awards 2023 annunciati sono “i migliori partner sulla piattaforma premiati per la qualità del loro lavoro nell’ultimo anno”, si legge in una nota. Sul sito di Just Eat – parte di Just Eat Takeaway.com, ovvero uno dei leader mondiali nel mercato del digital food delivery – è possibile ordinare online il cibo e farselo spedire direttamente a casa o nel luogo che si preferisce.

I vincitori di Bologna

La Cucineria è una start-up di food delivery con sede a Bologna: nel menù propone di tutto un po’, dai piatti tipici del territorio a quelli più etnici, senza dimenticare vegetariani e vegani.

La Jiaozi Ravioleria Cinese, invece, dà l’opportunità sia di ordinare sia di mangiare nel locale. Il piatto forte sono i ravioli cinesi, proposti in diversi modi e per differenti gusti. Ma propone anche altre ricette asiatiche, come i noodles o il riso.

Chi ha votato

Questi premi dedicati ai ristoranti che fanno anche delivery sono composti da ventidue categorie. Dopo la candidatura dei locali presenti su Just Eat, una giuria indipendente li ha selezionati secondo criteri che includevano il livello di soddisfazione dei clienti, alcuni indicatori commerciali del ristorante partner, ma anche la motivazione espressa dai ristoranti stessi. Una volta selezionati, i clienti di Just Eat hanno potuto votare online il proprio ristorante preferito e quello che, in ogni categoria, ha ottenuto il maggior numero di voti dai clienti, è stato proclamato vincitore di quella categoria.