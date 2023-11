Sagre di novembre 2023 a Bologna e dintorni: il calendario completo

Bologna, 1 novembre 2023 - Se ottobre ci era sembrato un prolungamento di settembre, ora siamo nel cuore dell'autunno. Il cielo si fa plumbeo sopra a Bologna e le foglie si colorano di arancione. Il protagonista di novembre è il tartufo.

Ecco quindi gli appuntamenti da non perdere, tra cui tutte le 'tartufeste' della città metropolitana.

Festa d'autunno aspettando San Martino (Villa D'Aiano)

Il 5 novembre a Villa D'Aiano sarà possibile degustare prodotti tipici montanari lungo le vie del paese accompagnati da musica. A colorare un mercatino con abbigliamento, piccolo mobilio, prodotti tipici di produzione locale, oggettistica creativa e militaria. Alle 12 partirà dalla piazza del paese una "Camminata per famiglie", dal castagneto all'essiccatoio con visita al mulino per la macinatura delle castagne. Una camminata per esperti organizzata in collaborazione con Salto Salto trekking. Per informazioni contattare il numero 333-3000748.

Festa di San Martino a Capugnano

La proloco di Capugnano (Alto Reno Terme) propone il 12 novembre la tradizionale Festa di San Martino. Nella giornata si svolgeranno varie iniziative, anche per i bambini, e sarà possibile degustare, a pranzo e a cena, i prodotti della gastronomia locale, tra i quali i migliori piatti a base di castagne. Maggiori informazioni al numero 0534-521103.

Piccole Passeggiate Lente (Marzabotto)

Una passeggiata a piedi accompagnata da racconti e aneddoti per scoprire il territorio di Marzabotto. La camminata condurrà all'Azienda Agricola 'Il Cerro' dove si farà una merenda a base di caldarroste e vin brulè. Ritrovo ore 10 a Piazza Grilli, presso Pian di Venola a Marzabotto (Bologna). La partecipazione è permessa previa prenotazione obbligatoria: il costo dell'evento è di 12 euro. Questo il numero per prenotarsi: 051-6787028.

Tartufesta a Sasso Marconi

Il weekend del 4 e 5 novembre, le vie del paese Sasso Marconi si animano con la mostra mercato del tartufo bianco, accompagnato da altri prodotti tipici dell’Appennino: castagne, funghi, formaggi, salumi, miele, dolci montanari, vino e olio extra-vergine d'oliva della colline sassesi. Cittadini e visitatori avranno la possibilità di compiere un vero e proprio viaggio sensoriale tra colori, profumi e sapori d’autunno. La gastronomia sarà a base di tartufo negli stand e i menù nei ristoranti del territorio saranno tematici. Alla manifestazione fanno da sfondo spettacoli, mostre, visite guidate ed escursioni a tema, bancarelle, stand degli artigiani locali e iniziative dedicate ai più piccoli. Per informazioni chiamare il numero 051-6758409.

Tartófla, Festival Internazionale del Tartufo Bianco (Savigno)

Per tre fine settimana (4, 5, 11,12, 18, 19 novembre), arriva a Savigno "Tartòfla, il Festival del Tartufo Bianco". Il ricco programma riproporrà quindi, lungo le vie del centro storico, la mostra mercato del Tartufo con espositori locali e nazionali, gli stand gastronomici, il cibo di strada, i percorsi di degustazione nei ristoranti e negli agriturismi locali, i ricchi banchi delle botteghe storiche, i produttori agricoli, il mercatino del vecchio, dell’antico, dell’hobbismo, dell’arte, dell’ingegno e delle Cose Buone. Accanto al gusto, il programma off che prevede convegni, mostre, presentazioni di libri, passeggiate ed esperienze alla scoperta del territorio e alla ricerca del prezioso fungo ipogeo. Ampio spazio anche alla valorizzazione della pratica tradizionale della “Cerca e cavatura del Tartufo”, patrimonio immateriale dell’umanità Unesco, che porterà gli interessati a esplorare i boschi dei dintorni in compagnia di cani e tartufai. Per prenotazioni scrivere a proloco.savigno@gmail.com.

Tartufesta a Monghidoro

A Monghidoro dalle ore 8 fino al tardo pomeriggio dell'1 novembre, lungo le vie principali del paese: la Tartufesta 2023. Ci saranno stand gastronomici a tema a cura del Gruppo Scaricalasino. Nel pomeriggio, musica e danza con I Suonatori della Valle Del Savena. Per maggiori informazioni contattare il numero 331-4430004.

Tartufesta a Grizzana Morandi

A Grizzana Morandi una festa dedicata al pregiato tartufo e ai frutti antichi: la Mela Rosa Romana e la Pera Ossa. L'appuntamento è mercoledì 1 novembre. Maggiori informazioni al numero 051-6730338.

Tartufesta a Camugnano

Il 5 novembre, tartufo e gli altri sapori dell'autunno in festa a Camugnano. Per informazioni contattare il 0534-41723.

Tartufesta a Castel di Casio

Castel di Casio, iscritta nelle "Città del tartufo", festeggia la qualità locale. Il 12 novembre, dalle 10.30 fino al tramonto, una 'tartufesta' per le vie del paese. Informazioni al 0534-44133.