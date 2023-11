Emilia-Romagna, tutte le sagre di novembre: gli appuntamenti da non perdere

Bologna, 1 novembre 2023 – Profumano di olio d’oliva appena molito, di tartufo e di formaggio di fossa – il formaggio simbolo delle terre di Romagna – le sagre emiliano-romagnole previste nel mese di novembre. Un’ottima occasione per programmare una gita in collina e scoprire i borghi dell’entroterra, ricchi di storia e tradizioni culturali preziose. Ecco un breve elenco degli appuntamenti da non perdere.

Sagre dedicate al formaggio di fossa

Sembra che le origini del formaggio di fossa risalgano alla metà del 1400, periodo in cui i contadini della Romagna, per difendersi dai saccheggi, presero l’abitudine di nascondere le provviste nelle fosse scavate nella roccia arenaria.

Fossa, tartufo e Venere

Dove: Mondaino (Rn) Quando: domenica 19 e 26 novembre 2023 L’evento offre ai visitatori una serie di specialità culinarie, che possono essere degustate e acquistate direttamente dai produttori locali. Le fosse sotterranee, scavate nell’arenaria, all’interno del castello di Mondaino, sono adibite da sempre alla conservazione e stagionatura dei prodotti agricoli. Il tesoro locale che si estrae dal sottosuolo è, appunto, il “fossa”, ottenuto dalla fermentazione naturale del pecorino estivo, all’interno di apposite fosse di stagionatura.

Fiera del formaggio stagionato in fossa “L’ambra Di Talamello”

Dove: Talamello (Rn) Quando: domenica 19 e 26 novembre 2023 A novembre a Talamello (Rn), suggestivo borgo nel cuore del Montefeltro, il comune e i produttori invitano tutti i buongustai alla fiera del formaggio stagionato in Fossa, L’Ambra di Talamello, giunta alla 37esima edizione. Il minuscolo borgo si trasforma, per l’occasione, in una vera e propria terrazza del gusto, con stand gastronomici lungo le vie e prodotti tipici di qualità, provenienti da ogni parte d’Italia, gemellati con l’Ambra di Talamello.

Fiera del formaggio di fossa di Sogliano Dop

Dove: Sogliano sul Rubicone (Fc) Quando: domenica 19 e 26 novembre 2023 e domenica 3 dicembre 2023 La 48ª fiera del formaggio di fossa di Sogliano Dop è un appuntamento con il gusto e i sapori tipici: sarà possibile assaggiare il celebre formaggio di fossa locale – esportato in tutto il mondo dagli operatori delle Fosse Brandinelli – ma anche partecipare a numerose manifestazioni collaterali, dalle mostre agli spettacoli teatrali, dai convegni alle altre iniziative di allevatori e coltivatori locali. Previsti anche momenti di intrattenimento per bambini e spettacoli musicali.

Sagre dedicate all’olio d’oliva

L’Emilia-Romagna ha una tradizione olearia secolare, in cui spiccano prodotti di qualità come l’olio extravergine d’oliva Brisighella Dop e quello delle Colline di Romagna Dop.

Fiera dell’oliva e dei prodotti autunnali

Dove: Coriano (Rn) Quando: domenica 19 e 26 novembre 2023 A Coriano, nell’entroterra riminese, vale una visita la mostra mercato di prodotti agro-silvo-pastorali, con degustazioni olearie e vinicole e stand gastronomici tipici. Completano l’offerta bancarelle di artigiani locali, mostre sulla civiltà contadina romagnola, dibattiti e conferenze e musica e intrattenimento.

Sagra dell’ulivo

Dove: Brisighella (Ra) Quando: domenica 26 novembre 2023 Giunta alla 65esima edizione, la celebre sagra dell’ulivo e dell’olio di Brisighella nasce per celebrare la coltivazione dell’ulivo, che in questa terra risale all’epoca romana. Protagonisti il pluripremiato olio extravergine, il “Brisighello”, olio con denominazione d’origine protetta Dop, e il raffinato “Nobil Drupa”: entrambi possono essere acquistati nel corso dell’evento.

Sagre dedicate al tartufo

Bianco, nero o pregiato, sua maestà il tartufo può essere odorato e degustato in Emilia-Romagna in svariate destinazioni, dal momento che la regione annovera almeno 11 ‘Città del tartufo’.

Tartufesta

Dove: Sasso Marconi (Bo) Quando: 1, 4 e 5 novembre 2023 Torna l’inconfondibile profumo del tartufo nell’Appennino bolognese a Sasso Marconi. La Tartufesta è la sagra più attesa e partecipata nella valle del Reno, dedicata al re del bosco e della tavola. Per l’occasione si potranno gustare menù a base di tartufo, abbinati a proposte della tradizione locale.

Festival internazionale del tartufo bianco

Dove: Savigno (Bo) Quando: 1, 4, 5, 11, 12, 18 e 19 novembre 2023 A Savigno – frazione del comune di Valsamoggia, nei weekend di novembre le storiche botteghe del paese e le aziende agricole del territorio mettono in mostra i loro prodotti per richiamare i palati fini di tutt’Italia. Giunto alla 40esima edizione, il festival internazionale del Tartufo Bianco offre una proposta mangereccia di grande qualità, ideata apposta per valorizzare il re della tavola.

Il tartufo nero di Fragno, a Calestano, nel Parmense

Fiera del tartufo nero di Fragno

Dove: Calestano (Pr) Quando: 5 e 12 novembre 2023 Nella cornice naturale della Val Baganza, a Calestano (Pr), si festeggia il tartufo nero parmense con la fiera di Fragno. In programma: mercatini, gare di abilità, animazione, visite alle tartufaie e, soprattutto, squisite degustazioni del prezioso tubero.

Fiera del tartufo nero

Dove: Viano (Re) Quando: 12 novembre 2023 La Fiera del Tartufo di Viano è l’occasione giusta per assaggiare e acquistare prodotti gastronomici a base di tartufo, parmigiano reggiano e aceto balsamico di Reggio Emilia, ma anche per assistere agli antichi mestieri artigianali nei pressi dell’antico mulino di Cadonega, in funzione appositamente per i visitatori della festa.

Sagra del tartufo bianco del Bidente

Dove: Cusercoli e Civitella di Romagna (Fc) Quando: 12 e 19 novembre 2023 Ogni anno, a novembre, il borgo medievale di Cusercoli (Civitella di Romagna), nell’Appennino forlivese, si anima con le bancarelle dedicate al tartufo e ad altri golosi prodotti agroalimentari. Il momento clou della sagra? La premiazione del tartufaio detentore del tartufo più grosso.

Sua maestà il Tartufo

Dove: Brisighella (Ra) Quando: domenica 19 novembre 2023 A Brisighella, delizioso borgo sulle colline del Ravennate, il prodotto più ricercato della collina faentina è abbinato ai piatti tipici della tradizione locale, preparati dagli chef dei ristoranti disseminati in zona. In vendita il “bianco autunnale”, che emana un profumo particolarmente intenso, e il tartufo “nero”.