Rassegna UniBo 2024: tra passato e presente

Quattro giovedì, quattro appuntamenti per la rassegna "Classici antichi e nuovi: i saperi dell'Alma Mater". In particolare gli eventi autunnali si terranno il 17 ottobre, 14 novembre, 5 e 12 dicembre. Lo scopo sarà condurre gli spettatori lungo un percorso in cui creatività e innovazione faranno da ponte tra passato e presente e la cui meta è la condivisone della conoscenza umana. Discipline diverse affronteranno temi universali che connettono persone ed epoche. La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria ad ogni singolo evento.