Spettacoli, convegni e laboratori: conto alla rovescia per i Marconi Days

Sasso Marconi, 28 Marzo 2024 - Sono passati 150 anni dalla nascita dell’inventore della radio Guglielmo Marconi, eppure è più attuale che mai: da quando nel settembre del 1895 lanciò il primo messaggio wireless da Villa Griffone oltre la collina dei Celestini, la tecnologia si è evoluta ed è cambiata radicalmente, e tutt’oggi ancora beneficiamo dell’invenzione del giovane Marconi. Per celebrarlo dunque quest’anno una rassegna speciale: da sabato 6 aprile fino alla fine del mese avranno luogo a Sasso Marconi i Marconi Days. Spettacoli, convegni, laboratori e incontri per offrire al pubblico spunti critici utili ad approfondire un tema dalle tante sfaccettature come quello della comunicazione. Non mancheranno ospiti d’eccezione: la rassegna apre sabato 6 aprile alle 16 al Borgo di Colle Ameno, nel Salone delle Decorazioni, con l’intervista e consegna del Premio “Città di Sasso Marconi” al cardinale Matteo Maria Zuppi, da parte del sindaco di Sasso Marconi Roberto Parmeggiani: “Comunicare oggi: una sfida aperta, un esercizio di responsabilità”, questo il titolo dell’incontro, verterà proprio su sull’importanza del dialogo e della mediazione.

Il Cardinale sarà intervistato dal giornalista Luca Bottura: “Un premio dovuto, nessuno più di Zuppi ha cercato di costruire ponti di comunicazione nei territori in cui la comunicazione non c’è più” afferma il sindaco Parmeggiani. Si continua poi domenica 14 ella stessa Sala alle 21 con un concerto della Filarmonica di Bologna dedicato a Guglielmo Marconi: “Un progetto che come città metropolitana sosteniamo, è un modo per moltiplicare i linguaggi tramite cui celebrare una figura così importante” commenta la delegata alla cultura Elena Di Gioia. Mercoledì 24 Aprile si festeggerà il vero e proprio compleanno dell’inventore: “Buon compleanno, Guglielmo!” è infatti un pomeriggio di festa a lui dedicato, con apericena, dj set , concerto dell’orchestra Onda Marconi, e gran finale con una torta di compleanno: ospite speciale la principessa Elettra Marconi, figlia dell’inventore. La rassegna si conclude sabato 27 aprile con “Evento del Circolo Filatelico G. Marconi”, e il programma completo è disponibile sul sito . Al fianco della rassegna ci sono numerosi eventi della Fondazione Marconi a partire al 20 aprile: “Integriamo la ricchissima offerta dei Marconi Days con laboratori e attività per bambini e famiglie, perché solo facendo si comprendono a pieno i concetti: abbiamo elaborato proposte che coniugano le scienze e le materie più umanistiche” spiega Giulia Fortunato, presidente della fondazione. Tra gli eventi più importanti vi è l’incontro con il premio nobel della fisica Anne l'Huillier e l’astrofisico della Nasa Mark Clampin, intervistati dal giornalista Giovanni Carrada il 25 aprile a Villa griffone, a seguito della messa delle 10 al Mausoleo Marconi che verrà celebrata dal Cardinale Zuppi.