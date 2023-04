Starbucks apre a Bologna: dove e quando

Bologna, 3 aprile 2023 – Starbucks arriva sotto le Due Torri con un punto vendita in uno dei nostri palazzi dal valore culturale e storico inestimabile. E l’apertura della caffetteria americana in via D’Azeglio 34 è in dirittura d’arrivo, come fa sapere l’assessora comunale al commercio Luisa Guidone, presentando i 16 progetti speciali per il commercio nelle aree urbane di particolare valore culturale, tutti approvati in deroga al cosiddetto ‘Regolamento Unesco’ che limita i nuovi esercizi commerciali (in primo luogo di carattere alimentare) in centro storico.

Sturbucks nella ex Mondadori

Lo stabile di pregio, che ha ospitato fino a pochi mesi fa la libreria Mondadori, dovrà subire alcune modifiche, come il ripristino e la riqualificazione della sala boschereccia. In più, nella struttura sarà presente uno spogliatoio per i dipendenti, e bisognerà trasformare adeguatamente i locali per il pubblico esercizio di fama mondiale.

Ma i lavori di ristrutturazione non rallenteranno l’apertura, che è prevista per questo autunno. Per il progetto, voluto da San Bernardino srl, non sono previsti dehors sull’area pubblica.

La nuova apertura dona alla città un respiro internazionale e insiste sulla volontà di rendere Bologna sempre più attrattiva per i numerosi turisti e visitatori provenienti da tutto il mondo. I clienti saranno coinvolti anche per iniziative di carattere sociale e culturale.

Per ottenere la deroga, Starbucks si è impegnato a sviluppare iniziative di carattere sociale e culturale in collaborazione con l'amministrazione; progetti su bere responsabile e rispetto dell'ambiente e l’adesione al progetto "Insieme per il lavoro".

I 16 progetti e la cura della città

Tra gli altri 15 “progetti speciali” approvati dalla Giunta, nove sono nuove aperture e sette trasformazioni di attività esistenti. “Abbiamo chiesto a tutti i candidati qualcosa in più da restituire alla città e abbiamo progettato insieme - continua l'assessora - a partire dalla sostenibilità imprenditoriale dei progetti”, affinché questi fossero “arricchiti e migliorati”: in particolare, “tutte le attività dovranno effettuare delle azioni di cura e bellezza del territorio”.

Il teatro romano

Tra questi progetti, arriva la riapertura del Teatro romano di via de' Carbonesi: il sito archeologico sarà visitabile gratuitamente, l'area per la somministrazione di cibi e bevande sarà limitata al 10% della superficie e quella per la vendita alimentare (in partnership con Conad) al 7%; previste anche un'area attrezzata per il co-working con accesso gratuito e l'assenza di dehor.

Le amarene al posto della pelle

Il marchio Fabbri 1905 prenderà il posto della pelletteria Ferretti in via Rizzoli 42, assumendosi tra gli altri i seguenti impegni: messa a disposizione di locali per mostre d'arte e corsi professionali; partecipazione al mantenimento del decoro urbano anche di via de' Giudei; consegna a domicilio e ad emissioni zero nel centro storico.

Chef stellato anti degrado

Aria nuova anche in galleria Acquaderni: quella che sfocia sul retro della Feltrinelli (recentemente immortalata anche nel fil Diabolik). Qui è prevista l'apertura di un ristorante con chef stellato e il progetto comporta: pulizia dai graffiti anche in vicolo San Giobbe; installazione di impianti di illuminazione e di videosorveglianza sia nella galleria che in vicolo San Giobbe; personale dedicato "per garantire massima sicurezza ai cittadini"; un calendario annuale di eventi culturali.

La lotta alla mafia in piazza

In via De' Fusari 14/d, praticamente all’imbocco di piazza dei Celestini, arriverà il progetto 'Terre audaci', con vendita di prodotti alimentari provenienti da terre confiscate alla mafia: si prevedono il prestito di libri e materiali in tema antimafia e misure per l'inserimento lavorativo di persone che sono a rischio di marginalità a favore di attività economiche che esercitano pratiche di contrasto al crimine organizzato.

Sfoglia, vino e formaggi

In via Solferino 4/e aprirà il forno 'Ceneri', con corsi nelle case di riposo e consegne gratuite per gli anziani e le persone fragili che vivono nelle vicinanze. In via D'Azeglio 42 spazio alla 'Bottigliera del borgo', enoteca con libreria tematica che dovrà chiudere alle 20. Passando a via Santo Stefano, il civico 38/c ospiterà 'Il forno e la sfoglia di un chicco', specializzato nella vendita di pasta fresca e altri prodotti tipici bolognesi, che farà le consegne gratuite per gli anziani della zona e metterà a disposizione i locali per un punto informativo a favore di associazioni e cooperative. In via Nazario Sauro 6, infine, troverà spazio 'Casa Caseus' per la vendita di formaggi, con chiusura alle 20 e serrande abbassate la domenica e nei giorni festivi.