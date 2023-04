Starbucks a Bologna, l’ok dei commercianti. Ascom: "Cresce il valore del centro"

Bologna, 4 aprile 2023 - “Starbucks? Siamo sicuramente favorevoli: creerà nuova occupazione e accrescerà il valore dell’area e delle attività vicine. Questo arrivo, peraltro, conferma l’appeal sempre in crescita, dal punto di vista commerciale e turistico, del centro storico e dell’intera Bologna".

Giancarlo Tonelli, direttore di Ascom Bologna, promuove l’atterraggio di Starbucks all’ombra delle Torri, è stata peraltro proprio Confcommercio a seguire da vicino le operazioni di approdo nei locali di via d’Azeglio, dove una volta c’erano le librerie Mondadori. "L’azienda assumerà una serie di iniziative virtuose, da quello che so, che presenterà man mano – spiega Tonelli –. E’ un arrivo sicuramente importante, rispetto anche alla valorizzazione che ha avuto Bologna in questi anni come città d’arte e turismo, amata dai turisti. Se i numeri in questi anni non fossero cresciuti in maniera così significativa, Starbucks non avrebbe deciso di aprire da noi". Poi c’è il tema di D’Azeglio pedonale, "che ne trarrà vantaggio assieme a tutte le altre attività che già sono d’eccellenza, e che con l’arrivo di Starbucks potranno addirittura crescere ancora – continua Tonelli –. Io la leggo così, in positivo, il centro storico conferma una grande attrattività per il turismo italiano e internazionale e l’arrivo di Starbucks avrà un impatto positivo e di crescita".

Confesercenti Bologna loda invece "l’equilibrio" tenuto dal Comune nel mettere a terra i progetti speciali 22-23. "Avevano dichiarato un obiettivo, con il regolamento Unesco: quello di limitare l’apertura di nuovi pubblici esercizi nel centro storico, perché c’era un’offerta molto forte e si voleva tutelare il patrimonio storico-architettonico della città – spiega il direttore provinciale di Confesercenti, Loreno Rossi –. Così effettivamente è stato, perché su 16 progetti approvati su 23, solo 5 trattano pubblici esercizi, mentre cresce l’offerta alimentare. Il Comune ha tenuto bene un equilibrio, quindi il nostro giudizio complessivo è positivo. Poi il progetto della galleria Acquaderni, che abbiamo seguito, è molto interessante, è una bellissima riqualificazione che cambierà quel punto della città, che è centralissimo". Su Starbucks, invece, Confesercenti non si sbilancia. "Non abbiamo visto il progetto nel dettaglio, è una cosa di cui si parlava da tempo. In generale, Starbucks ha un target preciso che è quello dei giovani, non credo che vada a impattare sui bar storici – conclude Rossi –, che lavorano in maniera totalmente diversa"

Più critico Giovanni Favia, gestore di vari locali in città, compreso il ’Piano Piano’ che affaccia su piazza Maggiore. "Possiamo dirci che questa storia della tutela dei portici come patrimonio Unesco è ormai una palese presa in giro – attacca Favia –? Cosa hanno a che fare il Pavaglione e San Luca con la definizione di quale imprese possano o meno investire su Bologna? La delibera avrebbe dovuto definire una cornice di regole e confini certi uguali per tutti, invece ha spalancato le porte alla discrezionalità degenerando nel "tu si" e "tu no". Come si sente oggi il piccolo esercente bolognese vedendo il suo comune che da un lato boccia il suo progetto e dall’altro spalanca le porte alla multinazionale Starbucks? Chiariamoci: Starbucks ha la stessa legittimità di tutti gli altri. Di ‘speciale’ però il progetto di Starbucks non ha nulla, tutt’altro. La ‘catena’ è di per sé l’opposto della specificità, l’emblema dell’omologazione. Era invece molto speciale il piccolo progetto ‘Freak Andò’ di Maurizio Marzadori in via delle Moline. Eppure è arrivata la mannaia del Comune – conclude Favia –, progetto nel cestino. Non potremo goderci un passatello dentro l’antiquariato, ma berci un caffè americano allungato. Io credo che nel 2023 tutto ciò non sia accettabile".