Torna la Bologna-Raticosa. In strada sfilata di auto storiche

Bologna, 25 maggio 2024 – Scuderia Bologna Squadra Corse, presieduta dall’imprenditore Francesco Amante, annuncia la 35esima edizione della Bologna-Raticosa, iscritta a Campionato Italiano di velocità in Salita per Auto storiche. Iniziativa che durerà tutto oggi, dalle 12, e domani, dalle 8.15. Dopo i due annullamenti del 2023 (a causa dei danni provocati dal maltempo sul territorio dell’Appenino), il desiderio di vedere nuovamente organizzata la Raticosa si è manifestato con una partecipazione di iscritti straordinaria: sono infatti oltre 100 le vetture storiche che percorreranno il tratto della ex strada statale 65, ora Provinciale della ’Futa’ tra Pianoro Vecchio e Livergnano per una lunghezza di 6,210 chilometri, grazie alla gentile concessione del percorso da parte dell’Anas.

Il paddock, nelle aree consuete del Treno Azzurro e della stazione ferroviaria, sarà un vero museo a cielo aperto di auto con le più importanti marche e modelli. I piloti di Scuderia Bologna Corse saranno 30 e si posizioneranno nell’area del Supermercato IN’S per gentile concessione della direzione. Questa edizione sorprende anche per la partecipazione di un grande numero di auto alla Parata (47 vetture) che potranno provare l’ebrezza di salire lungo il percorso chiuso al traffico e preparato a corsa ben quattro volte, due nei giorni di sabato e due domenica. Menzione speciale va fatta al ’Porsche Club Toscana’, il cui vice presidente è il bolognese Lorenzo Matteucci, ’deus ex machina’ della partecipazione di ben 22 soci.

z. p.