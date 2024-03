Tour de France 2024, la speciale maglia rossoblù: "Un omaggio a Bologna"

Bologna, 23 marzo 2024 – Lo stile è di quelli che verrebbero definiti minimal, ma sicuramente in grado di scaldare i cuori dei bolognesi. Per il Tour de France 2024, per la prima storica partenza in Italia, anche Bologna avrà la sua personale, specialissima maglia.

Da sinistra Bonaccini, Manghi e Cassani con la maglia speciale dedicata alla tappa di Bologna

Davanti, le due anime rosso e blu che coesistono come nella più classica delle fotografie, senza fronzoli e senza ghirigori. Sul petto si staglia una scritta, in giallo: Bologna. Dietro, tutto l’universo nostrano nella sua massima espressione: c’è il tridente del Nettuno, l’Asinelli che scruta tutti dall’altro, la Garisenda sempre più pendente. E una forchetta, con attorcigliati alcuni spaghetti: "Abbiamo tanti clienti all’estero e gli spaghetti alla bolognese, non me ne vogliano i bolognesi veri, non potevano mancare", scherzano dall’azienda che ha realizzato il progetto.

Il kit è stato ideato dalla Santini Cycling Wear, realtà bergamasca sponsor tecnico del Tour, che nel 2022 è riuscita nell’impresa di strappare la possibilità di realizzare la maglia gialla e le altre casacche dei corridori a un noto brand francese.

"Due anni fa abbiamo chiuso la partnership più importante della nostra vita con il Tour de France – spiega la titolare Paola Santini –. Ricordo ancora le parole di mio padre, disse: ‘Adesso posso anche morire’ (ride, ndr ). Siamo stati da subito molto soddisfatti, perché già di per sé diventare il punto di riferimento del Tour è un successo. Ma l’obiettivo è lasciare il segno, ecco perché abbiamo pensato a queste maglie celebrative per le tappe italiane".

La maglia di Bologna affiancherà così le maglie ufficiali del Tour: la Gialla, quella a Pois, la Verde e la Bianca. Un altro, emozionante riflesso di un’edizione già tutta da ricordare.