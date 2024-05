Accoltellata da un ex dipendente: grave imprenditrice sessantenne

Bologna, 27 maggio 2024 – Accoltellata da un ex dipendente al culmine di una lite: la violenta aggressione è avvenuta questa mattina a Castel San Pietro Terme, nella zona della provincia bolognese che si estende verso l’Imolese.

L’imprenditrice ferita, una sessantenne, è stata raggiunta da più fendenti all’interno della propria attività. Le ferite riportate sono molto gravi: subito soccorsa dai sanitari del 118, è stato richiesto anche l’intervento dell’elicottero sanitario per trasportare la sessantenne all’ospedale Maggiore di Bologna nel minor tempo possibile. Subito ricoverata, le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

I carabinieri, che si sono precipitati sul posto, in base a quanto si apprende avrebbero individuato l’aggressore che sarebbe stato portato in caserma: l’uomo pare sia già stato sottoposto a fermo.

I militari stanno indagando, ascoltando anche i testimoni, per chiarire il movente dell’aggressione.

Notizia in aggiornamento