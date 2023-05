Allerta maltempo a Bologna: “Evitate di andare sui colli in auto, in bici e a piedi”

Bologna, 24 maggio 2023 - L'allerta frane non è ancora finita. Il Comune di Bologna rende noto che - anche in vista dei temporali di oggi pomeriggio - resta critica la situazione sui colli intorno alla città per moltissime frane e smottamenti. La raccomandazione, quindi, è: "Evitate di andare sui colli in auto, in bici e a piedi. Le strade restano aperte per i residenti".

L’ordinanza del sindaco

La situazione frane e smottamenti nell'area collinare di Bologna rimane quindi ancora molto difficile. Per questo il sindaco ha emanato l’ordinanza che vieta, da oggi e fino a martedì 30 maggio, l’accesso e la permanenza in parchi e giardini della collina di Bologna e l'utilizzo in essi di qualsivoglia attrezzatura. L’ordinanza vieta inoltre ogni manifestazione e evento che comporti aggregazione di persone in tutte le aree verdi, pubbliche e private della collina e sospende ogni autorizzazione già rilasciata per manifestazioni che comportino aggregazione di persone in tutte le aree verdi, pubbliche e private, dei colli. Si dà mandato al Corpo di Polizia Locale del Comune Bologna, con l'eventuale concorso delle Forze di Polizia, di garantire il rispetto della presente ordinanza. Rimangono aperte le singole attività ristorative e agriturismi.

Si sta lavorando intanto per riaprire alcune strade soprattutto per consentire ai residenti dei colli di circolare, ma si invita la cittadinanza a non percorrerle né in auto né a piedi né in bici. Nella serata di ieri è stata riaperta via di Casaglia ed entro oggi sarà riaperta via dei Colli (che al momento è aperta solo ai residenti da via Roncrio a via Paderno).

Ecco la situazione strada per strada

Via Gaibola è aperta a senso unico alternato; via Golfreda è chiusa a 300 metri dell’incrocio con via Roncrio eccetto accesso ai soli residenti alle proprie abitazioni; via Roncrio è aperta solo ai residenti con tratti a senso unico alternato;

via del Poggio è chiusa con accesso ai residenti al civico 1 lato via Monte Donato; via della Palma è aperta ai soli residenti;

via del Paleotto è chiusa con accesso ai residenti lato via di Jola, tratto tra via delle Torriane e via di Jola; via delle Torriane è aperta con senso unico alternato in alcuni tratti; via delle Lastre è chiusa nel tratto tra via dei Colli e il civico 8, con accesso ai soli residenti da via Gaibara; via degli Scalini è aperta ai soli residenti; via di Barbiano è chiusa in prossimità del civico 32, con accesso ai soli residenti lato Castiglione fino al civico 32 e lato via San Vittore per i civici superiori; via di Ravone fino al civico 23 è accessibile ai pedoni e ai residenti, dal civico 23 a fine strada è chiusa eccetto pedoni; via di Sabbiuno è aperta con senso unico alternato in alcuni tratti; via della Fratta è chiusa a metà al civico 13, con accesso per i soli residenti ai civici dai due lati; via della Trappola è aperta ai soli residenti