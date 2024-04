Alluvione, previsti dieci cantieri sui Colli per oltre 7 milioni di euro

Bologna, 30 aprile 2024 - Per risolvere definitivamente sui Colli le frane più critiche causate dall’alluvione dello scorso maggio sono in partenza oltre dieci cantieri, dopo che era stato già messo in campo un milione di euro per gli interventi provvisori eseguiti con urgenza lo scorso anno.

Ora si tratta di un investimento totale di 7 milioni e 620mila euro, un primo pacchetto di interventi vale in totale 3 milioni e 460mila euro, mentre il secondo vale 4 milioni e 160mila euro ed è ancora in fase di perfezionamento con geologi e progettisti che stanno lavorando ai progetti di fattibilità tecnico-economica per via della Fratta, del Poggio, del Paleotto e di Barbiano. La conclusione delle progettazioni è prevista per fine settembre, poi si procederà con le aggiudicazioni dei lavori la cui partenza è prevista nei primi mesi del 2025.

I primi lavori, intanto, partiranno a giugno, salvo imprevisti, in via degli Scalini, via dei Colli, via di Sabbiuno e via di Monte Albano, per concludersi in autunno. È inoltre in fase di completamento il progetto per via delle Lastre che, superate le autorizzazioni necessarie, vedrà la partenza dei lavori entro la fine dell'estate. Così come il progetto di via delle Torriane che è in via di sviluppo da parte del Consorzio di Bonifica Renana a cui è stato conferito l'incarico di attuatore dal Comune.

Si seguirà lo stesso iter per via del Ravone con i lavori in partenza tra settembre e ottobre, che rappresenta uno degli interventi con le maggiori criticità, anche se la strada è al momento in sicurezza e percorribile.